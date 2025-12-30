La Casa de los Juguetes de A Coruña cierra la recepción de donaciones al alcanzar su capacidad máxima

La Casa de los Juguetes de A Coruña. Concello de A Coruña

A menos de una semana de la noche de Reyes, la Casa de los Juguetes de A Coruña, donde se recogían juguetes donados para fomentar la reutilización, cierra la recepción de juegos al haber alcanzado su capacidad máxima. Desde el pasado 1 de enero se han recibido más de 10.000 juguetes.

Este espacio, ubicado en las instalaciones de la OMIC en la Costa da Palloza, en el barrio de Cuatro Caminos, alberga una campaña que se mantendrá activa hasta el 3 de enero. Con ella, las familias podían entregar juguetes que ya no utilizasen y obtener cupones para intercambiarlos por otros disponibles del mismo valor.

El objetivo de esta iniciativa impulsada por el Concello de A Coruña es fomentar la economía circular y el consumo responsable.

Debido al alto volumen de juguetes recibidos, las donaciones se cerraron este lunes, dos días antes de lo previsto.

A partir de ahora y hasta el día 3, la Casa de los Juguetes permanecerá abierta solamente para la retirada y recogida de regalos.