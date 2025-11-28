Carral (A Coruña) abre el plazo para sus campamentos deportivos de Navidad con 120 plazas

El Ayuntamiento de Carral abrirá este lunes, 1 de diciembre, el plazo de inscripción para sus campamentos deportivos de Navidad, una iniciativa con la que el Gobierno local reafirma su apuesta por la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares.

El programa contará con 120 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 11 años, reservando un 10% para participantes con necesidades educativas especiales.

Las actividades se desarrollarán en dos turnos: del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 5 de enero.

El campamento funcionará en horario de 10:00 a 14:00 horas, aunque las familias tendrán la opción de solicitar tanto el servicio de madrugadores (de 7:30 a 10:00 horas) como el de comida (de 14:00 a 16:00 horas), lo que permitirá ampliar la franja de atención según las necesidades de cada unidad familiar.

Todas las actividades se celebrarán en el CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel, utilizando el pabellón, el patio cubierto, el comedor y el aula de psicomotricidad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 12 de diciembre, y podrá formalizarse tanto a través de la sede electrónica, mediante el procedimiento de actividades de conciliación, como en el registro municipal.

En ambos casos será necesario presentar el formulario disponible en las dependencias del Ayuntamiento, en la web municipal y en la propia sede electrónica.