El festival Ciudad imaginaria regresa el próximo mes de septiembre al Gaiás de Santiago con espectáculos en familia, juegos y magia. El evento que se celebra en la Cidade da Cultura reunirá a 14 compañías de Galicia, Italia, Guatemala, Francia, Portugal, Cataluña y Madrid el 6 de septiembre, en el último fin de semana antes de la vuelta al cole.

La cita forma parte de la campaña Para gustos, cultura de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y será una de las últimas actividades del verano.

Este año se celebra su 13ª edición y en ella habrá de manera ininterrumpida entre las 17:00 y las 22:00 horas actividades de magia, música, juegos y circo. La entrada es libre y gratuita.

Entre los actos programados están espectáculos de pista, comparsas itinerantes, zonas de juego y hasta la creación conjunta de un mural antipolución y una escuela de circo. Este año, como novedad, se prolongará hasta el atardecer para que pequeños y mayores puedan disfrutar de un espectáculo con iluminación nocturna.

El objetivo de este festival es hacer partícipes a los más pequeños en el Gaiás con una tarde protagonizada por propuestas culturales que también fomenten la reflexión alrededor del cuidado de la naturaleza y de la importancia de la colectividad además de promover el bienestar emocional con una zona sensorial para bebés y el fomento de la creatividad y el juego libre.