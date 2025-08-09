Ciudad imaginaria en el Gaiás de Santiago

Ciudad imaginaria en el Gaiás de Santiago Xunta de Galicia

Ofrecido por:

Con niños

Ciudad imaginaria regresa el próximo mes de septiembre al Gaiás de Santiago

El festival de la Cidade da Cultura acogerá juegos, magia y espectáculos en familia

Más noticias: Sonidos Mans Salas da a conocer las tres propuestas finalistas: Boimorto (A Coruña) acoge la gala final

Publicada

El festival Ciudad imaginaria regresa el próximo mes de septiembre al Gaiás de Santiago con espectáculos en familia, juegos y magia. El evento que se celebra en la Cidade da Cultura reunirá a 14 compañías de Galicia, Italia, Guatemala, Francia, Portugal, Cataluña y Madrid el 6 de septiembre, en el último fin de semana antes de la vuelta al cole.

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

La cita forma parte de la campaña Para gustos, cultura de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y será una de las últimas actividades del verano.

Este año se celebra su 13ª edición y en ella habrá de manera ininterrumpida entre las 17:00 y las 22:00 horas actividades de magia, música, juegos y circo. La entrada es libre y gratuita.

Entre los actos programados están espectáculos de pista, comparsas itinerantes, zonas de juego y hasta la creación conjunta de un mural antipolución y una escuela de circo. Este año, como  novedad, se prolongará hasta el atardecer para que pequeños y mayores puedan disfrutar de un espectáculo con iluminación nocturna.

El objetivo de este festival es hacer partícipes a los más pequeños en el Gaiás con una tarde protagonizada por propuestas culturales que también fomenten  la reflexión alrededor del cuidado de la naturaleza y de la importancia de la colectividad además de promover el bienestar emocional con una zona sensorial para bebés y el fomento de la creatividad y el juego libre.