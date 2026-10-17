El Aquarium Finisterrae abrirá el martes en A Coruña las inscripciones para su actividad con focas

El Aquarium Finisterrae de A Coruña abrirá este martes, 20 de octubre, a las 09:00 horas las inscripciones para participar en Aventura coas focas, un taller de divulgación científica que permite acercarse al día a día de estos animales. La actividad, promovida por el Ayuntamiento de A Coruña, está dirigida a personas mayores de siete años y se desarrolla en las piscinas exteriores del acuario.

Durante los 90 minutos que dura la experiencia, los participantes podrán preparar los alimentos de las focas y acceder a las plataformas exteriores donde se alimenta a estos mamíferos marinos y se revisa su estado. El objetivo es que conozcan de primera mano parte de las tareas que forman parte de sus cuidados diarios.

Las sesiones programadas para los últimos tres meses de 2026 se celebrarán los sábados 24 y 31 de octubre, 21 y 28 de noviembre y 12, 19 y 26 de diciembre. Todas tendrán lugar de 11:00 a 12:30 horas y contarán con un máximo de diez plazas, por lo que será necesario reservar con antelación.

La actividad está destinada a mayores de siete años, que deberán acreditar su edad mediante el DNI o una fotografía del libro de familia en la que figuren su nombre y fecha de nacimiento. En el caso de los menores, será obligatorio que estén acompañados durante toda la sesión por una persona adulta, que podrá hacerse cargo de un máximo de dos niños.

La participación no tiene un coste adicional al precio de entrada al Aquarium Finisterrae, aunque es necesario reservar previamente las entradas de todas las personas asistentes. Las solicitudes podrán realizarse a partir de las 09:00 horas del martes a través de la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento. El pago se efectuará en la recepción del acuario al llegar a la actividad.