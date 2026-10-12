Un tractor de John Deere o de New Holland: la pelea entre dos niños en Galicia por ver cuál es mejor

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LO ESENCIAL Las claves Dos niños de un colegio en Galicia llegaron a las manos durante el recreo tras una acalorada discusión sobre qué marca de tractores es mejor: John Deere o New Holland. El informe de conducta del centro educativo se ha hecho viral en la red social X tras detallar la disputa y la intervención de compañeros y un profesor para separarlos. El incidente ha provocado numerosas reacciones de humor entre los usuarios, que han aprovechado para dar su opinión y debatir sobre sus marcas de tractores favoritas.

Los hay que prefieren un Ferrari y otros que se quedan con un Twingo. Y, cuando hablamos de tractores, también hay bandos: John Deere o New Holland. El debate está servido. Y precisamente eso es lo que llevó a dos niños de un colegio de Galicia a llegar a las manos la pasada semana, después de discutir sobre qué marca de tractores es mejor.

En las últimas horas, se ha hecho viral en la red social X una captura de pantalla del informe de conducta emitido por el centro educativo de los menores, en el que se recogen los hechos del incidente ocurrido durante el recreo entre dos alumnos del mismo curso. "Según los testigos presentes, el alumno implicado gritaba reiteradamente "John Deere es mejor que New Holland", mientras que su compañero defendía que su marca favorita era New Holland", indica el documento.

¡Miña terra galega! ⚪🔵⚪ https://t.co/Y1CQHVsFqs — Xo (@Rexurdir) October 11, 2026

Sin embargo, la disputa por cuál de las dos marcas de tractores era mejor que la otra derivó en conductas agresivas. "La situación derivó en un intercambio de voces altas y actitudes agresivas, hasta llegar a un contacto físico entre ambos, que tuvieron que separar varios compañeros y un profesor que presenció los hechos", añade el informe. Además, el documento afirma que el propio alumno reconoció los hechos.

Por supuesto, los comentarios en X no han tardado en aparecer, y muchos usuarios han reaccionado con humor a la disputa, posicionándose a favor de su marca de tractores preferida y sumando al debate otras opciones, como Pasquali, Massey Ferguson, Kubota o John Deere.