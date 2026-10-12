Joshua (a la izquierda) y Dani Polo (a la derecha) durante sus espectáculos de magia Cedida

Galicia conquista los Óscar de la magia: "Es la primera vez que se lo dan a un gallego y por partida doble"

Galicia hará historia el próximo lunes 19 de octubre. Dani Polo (Melide, 1998) y Joshua Kenneth (A Coruña, 1995) se convertirán en los primeros ilusionistas gallegos en recibir los prestigiosos Mandrake d’Or, considerados los Óscar de la magia.

Por primera vez en los 36 años de historia de estos galardones, el reconocimiento llegará a Galicia y, lo hará, por partida doble. "Se pusieron en contacto con nosotros por separado, porque contactan con magos de todo el mundo, pero, como tenemos muy buena relación entre nosotros, nos enteramos y fue la leche", cuenta Joshua a Quincemil. "Es la primera vez que se lo dan a un gallego y se lo dan a dos, por partida doble", añade.

La ceremonia se celebrará en el emblemático Casino de París, en Francia, donde se reconocerán las trayectorias artísticas de ambos ilusionistas. "Es una alegría. Tenemos muchas ganas de que llegue el día. Es un sueño como magos recibir el premio", apunta Joshua.

Creados en 1990, los Mandrake d’Or son unos de los galardones más emblemáticos del ilusionismo internacional. A lo largo de su historia han distinguido a grandes figuras de la magia mundial, como David Copperfield, Juan Tamariz, Penn & Teller o Luis de Matos. Ahora, Dani Polo y Joshua Kenneth se sumarán a esta prestigiosa lista de artistas.

De cara al futuro, Joshua tiene claro que ambos seguirán creciendo como magos desde Galicia hacia el mundo. "Todos los premios que nos dan nos visibilizan y demuestran que algo está pasando en Galicia con esta nueva generación de magos. En el último congreso nacional que tuvimos, Galicia se llevó unos siete premios nacionales. A nivel de España, nuestra comunidad está en la diana", destaca.

Dani Polo, natural de A Coruña, es uno de los grandes referentes de la nueva generación de ilusionistas gallegos. Especializado en grandes ilusiones, ha participado en programas como Pura Magia, de TVE, y ha impulsado espectáculos y proyectos como Euforia y Galicia Ilusiona.

Por su parte, Joshua Kenneth, natural de Melide, ha desarrollado una destacada carrera internacional, con actuaciones en países como Estados Unidos, China y Bulgaria. Ha participado en el programa estadounidense Penn & Teller: Fool Us, en Las Vegas, y ha sido invitado a actuar en el prestigioso Magic Castle de Hollywood.