Los grandes conciertos que serán la banda sonora de octubre 2026 en A Coruña Quincemil

Estos son los conciertos de octubre de 2026 en A Coruña, día a día

El mes de octubre le da la bienvenida a la ciudad herculina con un amplio repertorio de conciertos de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Empezaremos el mes con dos citas de lo más especiales de Sílvia Pérez Cruz y Zucchero como parte del ciclo A Coruña Live XPerience. Continuaremos con los conciertos inéditos de António Zambujo y Antonio Orozco y una visita del cantante cubano Leoni Torres.

Una de las fechas más esperadas será cuando Love of Lesbian se suba al escenario de la sala Pelícano como parte de su gira de despedida. Ya han agotado las entradas de una de sus dos fechas, ¡así que date prisa si no te quieres quedar con las ganas de verlos en vivo! Finalmente, cerraremos el mes con los conciertos de Tanxugueiras, Fito & Fitipaldis y Vicente Amigo.

1 de octubre: Silvia Pérez Cruz

Sílvia Pérez Cruz será la artista encargada de abrir la temporada de grande conciertos de octubre Cedida

El jueves 1 a las 20:30 horas abrimos el mes de grandes conciertos con una cita musical inédita de Sílvia Pérez Cruz en el Palacio de la Ópera como parte del ciclo de conciertos A Coruña Live XPerience.

La cantante y compositora catalana ha ganado recientemente su segundo Premio Goya a la mejor canción original, Flores para Antonio, junto a la cantante Alba Flores. Con este reconocimiento, Sílvia Pérez Cruz sigue creciendo para coronarse como una de las grandes voces de esta generación.

Tras colaboraciones tan destacadas como La Rumba del Perdón junto a ROSALÍA y Estrella Morente o su álbum conjunto con el cantante portugués, Sílvia & Salvador, la artista de Cataluña llega al Palacio de la Ópera con su espectáculo Canciones Sola, un formato íntimo y acústico en el que estará acompañada solamente de su guitarra.

2 de octubre: António Zambujo

EL cantautor António Zambujo será una de las grandes citas musicales del mes Cedida

El viernes 2 a las 21:00 horas será el turno del cantante portugués António Zambujo de subirse al escenario del Teatro Colón.

Esta cita musical será un evento de lo más especial, pues el cantautor presentará por primera vez en España su nuevo trabajo Oraçâo ao Tempo, una colaboración con el emblemático músico brasileño Caetano Veloso.

No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar en directo de una de las figuras más destacadas de la música portuguesa.

2 de octubre: Zucchero

El artista italiano Zucchero actuará a inicios de octubre en la ciudad herculina Cedida

El viernes 2 continuamos celebrando el ciclo de conciertos de A Coruña Live XPerience con un concierto a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera de Zucchero, una de la voces más icónicas del rock blues italiano.

El artista procedente de Italia ha sonado alrededor de todo el mundo gracias a sus éxitos del álbum Spirito DiVino y sus himnos Senza una Donna y Baila. Su gran fama internacional lo ha llevado a compartir escenario con personalidades tan destacadas como Eric Clapton y Sting.

En este año 2026, Zucchero se embarca en la Overdose d'Amore Gold, una ambiciosa gira mundial en la que el artista celebrará sobre los escenarios sus 25 años de carrera musical.

3 de octubre: Sofía Ellar

La cantautora Sofía Ellar actuará en la sala Inn a principios de octubre Cedido

El sábado 3 a las 21:00 horas la sala Inn Club acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de Cantar.

Desde su debut en 2017, Sofía Ellar no ha dejado de crecer. Su álbum de 2022, Libre, fue el trabajo que logró hacer que la cantautora fuera reconocida nacionalmente. A lo largo de estos años ha colaborado con artistas como Miki Núñez, Blas Cantó, Nando Agüeros y Álex Ubago.

Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR. La sala Inn Club será una de sus paradas imprescindibles.

3 de octubre: Antonio Orozco

Antonio Orozco regresa a la ciudad herculina con su nuevo tour 'La gira de tu vida' Cedida

El sábado 3 a las 21:00 horas el cantautor español Antonio Orozco regresa al Coliseum herculino tras su exitoso Sold Out del año pasado. Seguirá celebrando sus 25 años de trayectoria, pero en esta ocasión pondrá el foco sobre su público, a quien le dedica esta nueva etapa musical con La gira de tu vida.

Antonio Orozco se trata de una de las voces más emblemáticas de la música española, quien goza de grandes himnos internacionales como Estoy Hecho de Cachitos de Ti y Devuélveme la Vida. En esta ocasión, podremos disfrutar de su faceta más íntima y entregada al público que lo ha apoyado a lo largo de toda su carrera.

¡Apúntate ya esta cita para no perdértela!

3 de octubre: The Amy Winehouse Band

La banda original de Amy Winehouse actuará este mes en A Coruña Cedida

El sábado 3 a las 20:30 horas el Palacio de la Ópera presentará uno de los conciertos de A Coruña Live Xperience más especiales del mes, pues The Amy Winehouse Band se presentará para celebrar el 20.º Aniversario de Back to Black, uno de los álbumes más reconocidos de esta legendaria cantante.

La banda original de Amy Winehouse, liderada por el bajista Dale Davis, interpretará en directo las obras maestras de los álbumes de Amy, como Back to Black, Frank y Lioness, Rehab, Valerie y muchos más. Recordarán junto a su público el legado que dejó una de las artistas internacionales más aclamadas de todos los tiempos.

¡No te lo puedes perder!

9 de octubre: Leoni Torres

El artista cubano Leoni Torres actuará este mes en A Coruña Cedida

El viernes 9 a las 20:00 horas aterriza Leoni Torres en la sala Pelícano, donde protagonizará un emocionante espectáculo en directo como parte de su tour de 2026 por Europa: Gracias Por Tanto.

El cantautor cubano destaca por sus grandes éxitos Para Que Un Día Vuelvas, Las Cosas Que Te Pido, Toda una vida y sus colaboraciones con destacados artistas de la música internacional y latinoamericana, como Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa o Carlos Varela.

Su próxima parada en la ciudad herculina promete ser un gran show donde sus mayores fans se darán cita para cantar, bailar y disfrutar de una noche llena de sus éxitos.

16 y 17 de octubre: Love Of Lesbian

Love of Lesbian Cedida

El viernes 16 a las 20:30 horas, con entradas completamente agotadas, y sábado 17 a las 21:00 horas actuará en la sala Pelícano uno de los grupos indie españoles más aclamados de la historia: Love of Lesbian.

El grupo celebra sus 25 años de trayectoria musical con su gira de despedida El Último Verso, con la que anuncian que se retirarán de los escenarios durante un tiempo indefinido. Por lo tanto, si nunca los has visto en directo... ¿A qué esperas?

Consigue ya tus entradas y disfruta en directo de grandes éxitos como Canción de emergencias, ¿Qué vas a saber? ft. Amaral, La hermandad y muchas más.

17 de octubre: Tanxugueiras

Las Tanxugueiras harán su parada única en la ciudad herculina a mediados de octubre Cedida

El jueves 17 a las 21:00 horas en el Coliseum podremos disfrutar de una de las citas más especiales de O Cuarto Tour de las Tanxugueiras, pues será la única parada que harán en Galicia.

Este icónico trío de folclore gallego celebra sus 10 años de trayectoria musical viajando por toda España con O Cuarto Tour. Regalarán a todos sus fans un espectáculo único e irrepetible, cargado de emoción, fuerza y conexión.

Las autoras del himno Terra, que volvió a poner en el foco el orgullo y cultura gallega en el año 2023, y otros temas como Figa, Midas y Averno ft. Rayden, protagonizarán la fecha folclórica más importante del mes. ¡No te la pierdas!

25 de octubre: Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias JR y su nuevo espectáculo Cedida

El viernes 25 a las 19:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Palacio de la Ópera para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour.

Este emocionante espectáculo marcará la recta final de grandes espectáculos del mes de octubre. Julio Iglesias Experience es mucho más que un concierto. Se trata de un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

Si eres un fan de las canciones de este legendario autor este es un concierto que no te puedes perder. ¡Consigue ya tus entradas antes de que se agoten!

31 de octubre: Fito y Fitipaldis

Fito & Fitipaldis llega al Palacio de la Ópera con una nueva versión de su 'Aullidos Tour' Cedida

El sábado 31 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour.

En esta ocasión, podremos disfrutar de un espectáculo mucho más cercano, donde Fito & Fitipaldis y su formación interpretarán los éxitos de su último disco, El monte de los aullidos, junto a las canciones que todos nos sabemos de memoria.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de la faceta más íntima de Fito & Fitipaldis. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a punto de agotarse.

31 de octubre: Vicente Amigo

Vicente Amigo será el encargado de cerrar el mes de octubre con un concierto de lo más especial Cedida

El sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar del último gran concierto del mes en el Auditorio Gaviota de PALEXCO. El artista invitado será Vicente Amigo, quien viene a celebrar junto a la ciudad herculina sus 40 años de trayectoria musical.

La guitarra flamenca se convertirá en la protagonista de esta velada tan especial de Vicente Amigo, conocido por sus múltiples premios nacionales e internacionales que lo han definido como uno de los guitarristas más influyentes del mundo. Además, dentro de España es una figura fundamental para entender el sonido flamenco.

Tres notas para decir te quiero, Callejón de la Luna y Bolero a Marcos volverán a sonar en directo con esta gira irrepetible. ¿Te la vas a perder?

Conciertos de octubre día a día