¿Qué hacer el primer fin de semana de octubre en Santiago de Compostela? Conciertos, ferias y más Quincemil

¿Qué hacer el primer fin de semana de octubre en Santiago de Compostela? Conciertos, ferias y más

El mes de octubre se estrena en Santiago de Compostela con varios eventos musicales que incluyen los conciertos de Burning, Bernáldez Latin Jazz Band, Dani Cornes, Santi Araujo y festivales como Teumorroland -con las actuaciones de Galician Army y Kike Varela- o el PicaFest, que fusiona música gallega emergente con deliciosa gastronomía.

Otros eventos que tampoco puedes perderte incluyen las primeras jornadas de la SELIC (Semana do Libro de Compostela), el espectáculo En mi cabeza sonaba mejor de Laura del Val y el festival de magia Encantos de Compostela.

Conciertos destacados del fin de semana

El legendario grupo de rock Burning actuará este fin de semana en Santiago de Compostela Cedida

El viernes 2 a las 20:00 horas la sala Capitol presentará la primera edición del concierto solidario Berro a favor de la investigación del cáncer de mama metastásico. En este evento participarán Laura Lamontagne, Serengueti Banda, Lacón Sin Grelos, Lucía Aldao, Skadelos y muchos más.

El viernes 2 a las 21:00 horas aterrizan Dani Cornes y Santi Araujo en la sala Riquela como parte del ciclo de conciertos O Son dos Arrieiros, un proyecto que busca dar continuidad al trabajo ya desarrollado por las salas de conciertos al mantenerlas llenas de conciertos y eventos.

El viernes 2 a las 21:00 horas podremos disfrutar del mejor post rock internacional gracias al concierto doble que darán Hubris y Verbian en la sala Moon Music Club.

El sábado 3 a las 20:00 horas será el turno de Bernáldez Latin Jazz Band de conquistar el escenario del Teatro Compostela con su gran espectáculo Una noche en la Habana. Repasarán con el público los años 50 y 60 de la Habana a través de glamour, sonrisas, anécdotas y el inconfundible sonido cubano.

El sábado 3 a las 20:30 horas en la sala Capitol podremos disfrutar del concierto de Burning, uno de los grupos de rock urbano más icónicos de la escena musical española. Les acompañará la formación de blues y soul con acento gallego Allo Negro.

Festival Teumorroland

Cartel de la edición de 2026 del festival Teumorroland Cedida

El jueves 1 a las 23:30 horas estrenamos el mes de octubre por todo lo alto con la quinta edición del festival Teumorroland de la sala Riquela.

Se podrá disfrutar de toda una noche de la mejor electrónica gallega de la mano de Galician Army y Kike Varela.

PlanG A Festa

Cartel de PlanG A Festa Cedida

El jueves 1 a las 21:00 horas la sala Capitol acogerá la celebración de PlanG A Festa de Los40 Principales, un concierto temático de música gallega, pero en formato fiesta.

A lo largo de esta jornada podremos disfrutar de los conciertos de Gatorave & Luchiño No Aire, Silee, Lil Sam y Laura Lamontagne.

Representación de A Gaivota. Ensaio aberto Santiago Cortegoso y Neto Portela

Representación de la obra 'A Gaivota, ensaio aberto' Cedida

El jueves 1 a las 18:00 horas el Salón Teatro de Santiago estrenará la obra de A Gaivota. Ensaio aberto, basada en el texto de Antón Chejov.

En este espectáculo realidad y ficción se confunden ante el público. A Gaivota sigue la historia de las dos protagonistas: Nina, una joven que sueña con ser actriz, y Arkadina, una diva del teatro de época.

¿Qué pasará cuando, un día antes del estreno de la obra, hay que sustituir a las actrices principales? Consigue tus entradas y descúbrelo.

PicaFest 2026

Cartel de la edición de 2026 de PicaFest Cedida

El viernes 2 a las 18:30 horas el parque de Belvís acogerá el PicaFest 2026, una jornada que fusiona música gallega emergente y deliciosa gastronomía en colaboración con Hostalaria.org.

El acento musical lo pondrán cinco grupos: Lubela, Kafé de Pota, Queen Rendi, Unto Vello y Tapa D’Orella. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar de una selección de churrasco y hamburguesas de calidad.

Además, el recinto del PicaFest será de entrada libre para todo aquel que lo desee.

II Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago

Cartel de la edición de 2026 del Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago Cedida

Tras una gran primera edición, el Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago regresa con una segunda edición más consolidada.

Tendrá lugar en el Centro Comercial Área Central y estará abierta al público desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de 10:00 a 21:00 horas todos los días.

Encantos en Compostela

Cartel del festival de magia Encantos en Compostela Cedida

Desde el viernes 2 hasta el domingo 4 se podrá disfrutar del festival de magia Encantos de la capital compostelana. Este evento se extenderá durante tres jornadas completas y llenará de magia diferentes residencias, centros culturales y otros puntos de la ciudad.

Viernes, 2 de octubre

11:00 horas en la Residencia Volta do Castro - Roberto Lolo

en la Residencia Volta do Castro - Roberto Lolo 11:30 horas en la Residencia Domus - Gisell

en la Residencia Domus - Gisell 12:00 horas en la Residencia O Castiñeiriño - Antón Noriega

en la Residencia O Castiñeiriño - Antón Noriega 18:00 horas en Meiga Backpacker Hostel - Antón Noriega

en Meiga Backpacker Hostel - Antón Noriega 19:00 horas en CSC O Castiñeiro - Román García

en CSC O Castiñeiro - Román García 19:00 horas en CSC Pontepedriña - Roberto Lolo

CSC Pontepedriña - Roberto Lolo 21:00 horas en Museo de Maxia de Galicia - Gisell

Sábado, 3 de octubre

12:00 horas en el CSC Fontiñas - Taller impartido por Gisell

en el CSC Fontiñas - Taller impartido por Gisell 12:30 horas en CSC Conxo - Román García

en CSC Conxo - Román García 13:00 horas en Bruma - Antón Noriega

en Bruma - Antón Noriega 18:00 horas en CSC O Romaño - Gisell

en CSC O Romaño - Gisell 18:00 horas en CSC Vidán - Roberto Lolo

en CSC Vidán - Roberto Lolo 20:00 horas en Camalea - Antón Noriega

en Camalea - Antón Noriega 23:00 horas en Embora - Antón Noriega

Domingo, 4 de octubre

11:00 horas en la sala Andrea H. del Hospital Clínico - Román García

en la sala Andrea H. del Hospital Clínico - Román García 12:30 horas en Laraño - Roberto Lolo

en Laraño - Roberto Lolo 18:00 horas en el Multiusos de Lavacolla - Román García

SELIC (Semana do Libro de Compostela)

Cartel de la edición de 2026 de SELIC Cedida

Desde el viernes 2 hasta el domingo 11 se podrá disfrutar en la Praza da Quintana de la edición de 2026 de la SELIC, conocida como la Semana del Libro de Compostela.

Como cada año, el evento contará con la presencia de reconocidos escritores de la literatura gallega y de otras partes de España y Portugal. Además, se ofrecerá un amplio programa de charlas, firmas, paseos literarios y cuentacuentos abierto a todos los públicos.

Se espera que los horarios de la feria sean de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas, mientras que de sábados a domingos se extiendan de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Espectáculo En mi cabeza sonaba mejor de Laura del Val

La cómica Laura del Val llega a la ciudad compostelana con 'En mi cabeza sonaba mejor' Cedida

El domingo 4 a las 19:00 horas se subirá al escenario de la sala Riquela la cómica Laura del Val, quien presentará su monólogo en vivo En mi cabeza sonaba mejor, donde se mezcla identidad y sarcasmo a través de sus curiosas ocurrencias.

Un espectáculo que tiene como intención reinventarse tantas veces como haga falta. El objetivo de En mi cabeza sonaba mejor busca hacer que el público aprenda a reírse de todas esas decisiones que parecían tener sentido, pero solo en nuestra cabeza.