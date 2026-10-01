Todos los conciertos y eventos de octubre 2026 para pasárselo en grande en Santiago de Compostela Quincemil

Todos los conciertos y eventos de octubre 2026 para pasárselo en grande en Santiago de Compostela

El décimo mes del año se estrena con una gran cantidad de eventos que le dan la bienvenida a la temporada de otoño. Desde los conciertos de Burning y The Screamin' Cheetah Wheelies hasta l0rna, Íñigo Quintero y Carlangas, en Santiago podremos disfrutar de un mes lleno de conciertos y festivales como el PicaFest, Teumorroland o el SiSons Festival.

Otros grandes eventos que no podemos pasar por alto son la 31.ª edición del Festival Internacional Galicreques, la Semana del Libro de Compostela (SELIC) o los espectáculos de cómicos españoles como JJ Vaquero, David Suárez, Laura de Val o Luis Álvaro.

Conciertos destacados de octubre

María Arnal. Cedida

El sábado 3 a las 20:30 horas en la sala Capitol podremos disfrutar del concierto de Burning, uno de los grupos de rock urbano más icónicos de la escena musical española. Les acompañará la formación de blues y soul con acento gallego Allo Negro.

El miércoles 7 a las 21:00 horas en la sala Capitol aterriza The Screamin' Cheetah Wheelies con su gira de 30 aniversario de uno de sus trabajos más conocidos y queridos por sus fans: Magnolia. Una noche inolvidable con algunos de los mayores éxitos del rock de la década de los 90.

El viernes 9 a las 20:00 horas tenemos una cita en la sala Capitol con Teenage Fanclub, uno de los grupos británicos de inicios de los 90 más queridos en el panorama internacional. Con temas como Thirteen, Howdy!, Man Made y Gran Prix siguen siendo una banda clave dentro de la escena rock&roll.

El domingo 11 a las 20:15 horas la sala Capitol se convertirá en el epicentro del hard rock y el heavy metal con el concierto de Ronnie Romero (Rainbow, Elegant Weapons, ex-MSG) & Gus G. (Firewind, ex-Ozzy Osbourne), dos figuras clave para entender la escena de rock internacional.

El jueves 15 a las 20:00 horas llega a la sala Capitol una de las nuevas voces del panorama musical español, Íñigo Quintero, quien se embarcará en una gira internacional como parte de la presentación de su primer álbum El Sitio de Siempre.

El viernes 16 a las 20:30 horas tenemos cita con la escena musical urbana gallega en la sala Capitol, donde se presentarán Carlangas, XMaseda65 y Xianpais, tres voces que están definiendo los nuevos sonidos de Galicia.

El sábado 17 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Capitol de un concierto de La Cabra Mecánica, quienes actualmente se encuentran conmemorando sus 25 años de aniversario y éxitos como Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis. ¿Te lo vas a perder?

El lunes 19 a las 20:00 horas marca la fecha en la que el grupo finlandés Steve 'n' Seagulls se presentará en el escenario de la sala Capitol para interpretar algunas de las mejores versiones bluegrass de conocidos éxitos de hard rock y heavy metal.

El miércoles 21 a las 20:00 horas aterriza el grupo No te va a gustar en la sala Capitol como parte de su gira europea de 2026. La ciudad compostelana podrá disfrutar de una jornada de una de las mejores bandas de rock en español, nominada nueve veces a los Grammy.

El jueves 22 a las 20:30 horas será el turno de corto.alto de subirse al escenario de la sala Riquela, donde protagonizará un concierto electrónico con influencias del hip-hop clásico, el soul y el funk.

El jueves 22 a las 21:30 horas tenemos otra cita musical de lo más importante, pues la rapera l0rna aterrizará en la sala Capitol con sus éxitos más virales. Desde MARIMANDONA hasta Golfas de verdad, l0rna encarna el nuevo sonido del urbano femenino español.

El viernes 23 a las 21:00 horas en la sala Capitol llegarán Santero y Los Muchachos como parte de su gira de 2026, durante la cual estarán presentando en vivo los temas de su nuevo trabajo Todas las luces.

El viernes 30 a las 21:00 horas le daremos la bienvenida a Paula Mattheus, quien se subirá al escenario de la sala Capitol con su gira Todo Lo Alto Que Quiera (Y Más), donde interpretará los éxitos de su nuevo trabajo de nombre homónimo y sus temas de siempre.

El sábado 31 a las 21:30 horas cerramos el mes de octubre por todo lo alto con un concierto de María Arnal como parte del ciclo Underfest Xacobeo 2026. La artista presentará su nuevo espectáculo AMA, donde voz, danza e inteligencia artificial se fusionarán para explorar las fronteras de la canción en vivo.

1 de octubre: Festival Teumorroland

Cartel de la edición de 2026 del festival Teumorroland Cedida

El jueves 1 a las 23:30 horas estrenamos el mes de octubre por todo lo alto con la quinta edición del festival Teumorroland de la sala Riquela.

Se podrá disfrutar de toda una noche de la mejor electrónica gallega de la mano de Galician Army y Kike Varela.

2 de octubre: PicaFest 2026

Cartel de la edición de 2026 de PicaFest Cedida

El viernes 2 a las 18:30 horas el parque de Belvís acogerá el PicaFest 2026, una jornada que fusiona música gallega emergente y deliciosa gastronomía en colaboración con Hostalaria.org.

El acento musical lo pondrán cinco grupos: Lubela, Kafé de Pota, Queen Rendi, Unto Vello y Tapa D’Orella. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar de una selección de churrasco y hamburguesas de calidad.

Además, el recinto del PicaFest será de entrada libre para todo aquel que lo desee.

2, 3 y 4 de octubre: II Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago

Cartel de la edición de 2026 del Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago Cedida

Tras una gran primera edición, el Salón de minerales, fósiles y joyería de Santiago regresa con una segunda edición más consolidada.

Tendrá lugar en el Centro Comercial Área Central y estará abierta al público desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de 10:00 a 21:00 horas todos los días.

Del 2 al 11 de octubre: SELIC (Semana do Libro de Compostela)

Cartel de la edición de 2026 de SELIC Cedida

Desde el viernes 2 hasta el domingo 11 se podrá disfrutar en la Praza da Quintana de la edición de 2026 de la SELIC, conocida como la Semana del Libro de Compostela.

Como cada año, el evento contará con la presencia de reconocidos escritores de la literatura gallega y de otras partes de España y Portugal. Además, se ofrecerá un amplio programa de charlas, firmas, paseos literarios y cuentacuentos abierto a todos los públicos.

Se espera que los horarios de la feria sean de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas, mientras que de sábados a domingos se extiendan de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

4 de octubre: Espectáculo En mi cabeza sonaba mejor de Laura del Val

La cómica Laura del Val llega a la ciudad compostelana con 'En mi cabeza sonaba mejor' Cedida

El domingo 4 a las 19:00 horas se subirá al escenario de la sala Riquela la cómica Laura del Val, quien presentará su monólogo en vivo En mi cabeza sonaba mejor, donde se mezcla identidad y sarcasmo a través de sus curiosas ocurrencias.

Un espectáculo que tiene como intención reinventarse tantas veces como haga falta. El objetivo de En mi cabeza sonaba mejor busca hacer que el público aprenda a reírse de todas esas decisiones que parecían tener sentido, pero solo en nuestra cabeza.

8 de octubre: Concierto solidario AmalxGaza

Cartel de la edición 2026 del concierto solidario AmalxGaza Cedida

El jueves 8, con motivo del inicio del mes en el que se celebrará el Festival Internacional de Cine Euroárabe, se organizará un concierto solidario a favor de Palestina, el cual tendrá lugar en la sala Capitol. La iniciativa ha sido impulsada por la organización AmalxGaza.

Los artistas invitados son grandes nombres de la cultura musical gallega: The Rapants, Laura LaMontagne, O Xoán y Caamaño&Ameixeiras.

Será una jornada de denuncia y cultura musical.

10 de octubre: Espectáculo de Luis Álvaro

Luis Álvaro llega con su espectáculo de humor a Santiago de Compostela Cedida

El sábado 10 a las 20:00 horas aterriza Luis Álvaro en el Teatro Compostela con su humor más punk y naif para hacer pasar a su público más fiel una jornada llena de humor absurdo, surrealista y negro.

¿Estás preparado para disfrutar de una recopilación de sus mejores monólogos? Los shows de Luis Álvaro son tan impredecibles como la vida misma, así que si te haces con tus entradas... Espera lo imposible.

¡No te pierdas este gran espectáculo humorístico y musical!

10 de octubre: La Clássica Fiesta Ochentera

Cartel de La Clássica Fiesta Ochentera del mes de octubre de 2026 Cedida

El sábado 10 a las 22:00 horas la sala Capitol volverá a acoger La Clásica Fiesta Ochentera, uno evento imprescindible en la capital compostelana que consigue reunir anualmente a multitud de personas deseosas por disfrutar de esta nostálgica jornada.

Este evento, patrocinado por LOS40 Classic, presentará dos nuevos invitados: Jorge Sánchez y Juan Borrás, quienes harán vibrar a todo el público con los éxitos musicales que llevan conquistando varias generaciones.

Del 10 al 18 de octubre: XXXI Festival Internacional de Títeres Galicreques

Cartel de la edición de 2026 del Festival Internacional Galicreques Cedida

El sábado 10 dará inicio uno de los eventos más importantes de este mes en Santiago de Compostela: la 31.ª edición del Festival Internacional de Títeres Galicreques, el cual se extenderá hasta el domingo 18.

A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de una serie de espectáculos que serán acogidos por diferentes salas de la capital compostelana: Teatro Principal, el Mercado de Abastos, la Alameda o la Fundación SGAE.

Nuevamente, más de una veintena de compañías convertirán la ciudad en el epicentro de la cultura y el arte de los títeres, marionetas y espectáculos similares.

El programa completo de esta edición saldrá a la luz a lo largo de las próximas semanas.

11 de octubre: Show de magia Dreaming Bubbles de Whitedream

Espectáculo 'Dreaming Bubbles' de Whitedream Cedida

El domingo 11 a las 17:00 horas el Teatro Compostela presentará Dreaming Bubbles, el show de Whitedream, conocido como el Mago de las Pompas de Jabón.

Este espectáculo es una experiencia ideal para disfrutar con toda la familia, donde los más pequeños de la familia quedarán atónitos con los trucos que Whitedream (Pierpaolo Laconi) presentará frente al Auditorio de los Salesianos.

Un show que te demostrará que la belleza y fragilidad de una burbuja pueden hacer creer en la magia a miles de personas.

Del 14 al 17 de octubre: SiSons Festival

Cartel de la edición de 2026 del festival SiSons Cedida

Desde el miércoles 14 hasta el sábado 17 diferentes salas de la ciudad compostelana, como la sala Capitol, Sónar, Riquela, SGAE o Borriquita de Belém, acogerán una serie de conciertos como parte de la edición de 2026 del festival SiSons.

El cartel de este año confirma a más de 15 artistas participantes de este ciclo musical, entre ellos Carlangas, Law, XMaseda65, Ismael González, Lero, Nebra, Xianpais y muchos más.

15, 16 y 17 de octubre: Espectáculo ¿Quieres pecar conmigo? de Borja Rabanal

Cartel del espectáculo de Borja Rabanal '¿Quieres pecar conmigo?' Cedida

El jueves 15, viernes 16 y sábado 17 en el Auditorio Abanca se podrá disfrutar de la exitosa comedia teatral de Borja Rabanal ¿Quieres pecar conmigo?

La historia gira alrededor de Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que idearán un plan que las obligará a mentir, engañar y pecar para poder llegar a fin de mes.

¿Te atreves a pecar con ellas? Consigue tus entradas antes de que se agoten.

22 de octubre: Espectáculo Humor Blanco por última vez de David Suárez

Cartel del espectáculo 'Humor Blanco por última vez' de David Suárez Cedida

El jueves 22 a las 20:30 horas llega al Teatro Compostela el cómico gallego David Suárez, quien presentará la despedida oficial de su espectáculo más oscuro: Humor Blanco.

Todo aquel que se atreva podrá disfrutar de una hora entera de humor no apto para pieles sensibles: polémicas, sexo, juicios, la vejez y mucho más. En este show cabe todo aquello que te hará reflexionar desde los lugares más incómodos del humor.

¿Te sumas al mayor espectáculo de humor negro de Galicia? ¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

24 de octubre: Espectáculo Más vale solo que ciento volando - Revolution de Edu Soto

Cartel de 'Más vale solo que ciento volando Revolution' de Edu Soto Cedida

El sábado 24 a las 20:00 horas el Auditorio Abanca recibirá a Edu Soto con el espectáculo que pone fin a su trilogía Más vale solo que ciento volando.

En esta ocasión trae hasta el teatro olívico la versión Revolution de su espectáculo, un auténtico despliegue humorístico lleno de monólogos, comedia musical, improvisación y mucha interacción con el público.

Con este show descubriremos cómo son los 'pájaros' que revolotean en la cabeza de Edu Soto. ¿Quieres conocerlos? Entonces apúntate ya y ven a verlo en directo.

25 de octubre: Espectáculo 'Vaquero' de JJ Vaquero

JJ Vaquero llega con su show 'Vaquero' a la ciudad compostelana Cedida

El domingo 25 a las 18:00 horas será el turno de JJ Vaquero de presentar su show Vaquero sobre el escenario del Teatro Compostela.

En este espectáculo, el humorista se pone su mejor traje de 'vaquero' para encarnar un monólogo personal y único que cambia cada día. Para hacer de esta experiencia algo inolvidable, se apoyará en medios audiovisuales y la presencia del guitarrista Carlos Martín 'Catos', quien pondrá la nota musical a su actuación.

Un show que eleva la comedia mucho más allá de lo que podrías llegar a imaginar. ¡No te lo pierdas!

31 de octubre: Representación de Meigas, habelas hainas

El musical 'Meigas, habelas hainas' llegará a Santiago de Compostela este fin de semana Cedida

El sábado 31 a las 20:00 horas el Teatro Compostela celebra O Samaín con el musical de Meigas, habelas hainas, una historia donde la magia ancestral y la resistencia femenina son las grandes protagonistas.

Las brujas de esta historia defienden su identidad frente a un pueblo gallego envuelto en niebla y leyendas. A través de rituales, canciones y lluvias mágicas podremos descubrir la tradición gallega que está tan arraigada en la figura de las meigas.

¿Te animas? Disfruta de una tarde de Samaín inolvidable con el musical de Meigas, habelas hainas.

Conciertos de octubre día a día