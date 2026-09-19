Ha llegado a Action un mueble de almacenaje que soporta hasta 80 kilos: 6,49 euros y en 3 colores

La inmensa mayoría de las personas vivimos en pisos donde cada metro cuadrado cuenta. Las camas con canapé son una excelente solución para aprovechar el espacio disponible en el dormitorio.

Otras opciones prácticas son las estanterías hasta el techo, las mesas extensibles y las cajas y cestas de almacenamiento.

A la venta por 6,49 euros y disponible en 3 colores

En tiendas como Action podemos encontrar algunos de estos muebles y accesorios a precios asequibles para casi todos los bolsillos. De hecho, la cadena neerlandesa tiene a la venta un puf de almacenamiento capaz de soportar hasta 80 kilos.

Un puf de almacenamiento no es un mueble al uso. Funciona como asiento o reposapiés y, además, cuenta con un espacio hueco en su interior para guardar juguetes, mantas, libros y revistas, videojuegos y más.

El modelo de Action, con número de referencia 3001482, es perfecto para liberar espacio de los armarios y mantener la casa ordenada.

"Este elegante puf es multiusos. Como asiento adicional, como reposapiés o como caja de almacenamiento, por ejemplo, para tu manta o tus revistas. Y cuando no te haga falta, lo doblas y lo guardas en el armario", indica Action en su página web.

Permite almacenar objetos cotidianos. Ref: 3001482 Action (Web)

También funciona como asiento extra

Sus medidas, aunque reducidas, de 38x38x37,5 centímetros, permiten almacenar todo tipo de objetos cotidianos para aprovechar al máximo el espacio: cables, regletas, cargadores, mandos de distancia, ropa fuera de temporada, etcétera.

Por otro lado, también funciona como asiento, lo que resulta especialmente útil en fiestas o reuniones con familiares y amigos cuando se necesita un asiento extra. Además, es plegable, por lo que puedes guardarlo fácilmente cuando no lo estés utilizando.

Eso sí, un dato importante a tener en cuenta: soporta un peso máximo de hasta 80 kilos.

Tal y como detalla Action en las especificaciones del producto, este puf está fabricado en gomaespuma, madera MDF, poliéster, polipropileno y cartón. Además, cuenta con la certificación FSC.

"Esto significa que la madera y el papel proceden de bosques gestionados de forma más sostenible. Así es como nos aseguramos de que las personas, los animales y las plantas que dependen de estos bosques estén protegidos".

Su precio es de 6,49 euros y está disponible en tres colores: beige, gris y gris topo.