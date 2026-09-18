TrezeLuzes logra su objetivo de recaudar 300.000 € en su octava edición en A Coruña

La Finca Montasqueiro fue la anfitriona este jueves de la VIII edición de la gala benéfica TrezeLuzes. La entidad ha logrado su objetivo de alcanzar los 300.000€ de beneficio para destinar íntegramente a ocho entidades del ámbito de la infancia, salud, inclusión, apoyo familiar, educación y acompañamiento social. De esta forma, TrezeLuzes añade estos 300.000 € a su cifra histórica (más de un millón de euros recaudado y superado en la pasada edición), incrementando el total acumulado por las galas solidarias a lo largo de sus ocho convocatorias.

Las entidades beneficiarias de esta edición han sido: Fundación Meniños, beneficiaria de las siete primeras ediciones, que ha recibido 50.000€ junto con la iniciativa de Espacio ENKI que también recibió 50.000€ o la Asociación Española Contra el Cáncer A Coruña para sus Clubs de Salud 2026. Por su parte, la F. Denis Suárez recibió 32.650€ para desarrollar Deporte en valores y Aspanaes contará con 42.834€ para su iniciativa Red TEA. Aloumiños, la iniciativa de Asanog, invertirá 33.235€ de esta subasta benéfica, de la que también cuentan con 29.240€ en Proxecto Home Galicia para su iniciativa de lavanderías e Igaxes para promover salud mental y bienestar.

El evento, que ha sido presentado por Luján Argüelles y Jero García, reunió a varios rostros conocidos del panorama social y cultural. En esta VIII edición participaron como embajadores ambos presentadores, así como el exjugador de baloncesto Fernando Romay, el humorista y escritor Luis Piedrahita, junto a Abraham Cupeiro y María Mera, que reforzaron la visibilidad pública de la iniciativa y su propósito solidario.

La gala contó además con una programación artística que acompañó los distintos momentos de la noche, con las actuaciones y la participación de Ayman, El Patio, Miguel Sueiras (saxofonista) y Musicalmente Eventos.

La directora de la gala, Lorena Otero, se mostró muy satisfecha en su discurso por el resultado de esta gala cargada de ilusión y solidaridad: “Cuando comenzamos a preparar esta edición nos marcamos un reto que parecía enorme: alcanzar una recaudación de 300.000 euros. Y hoy, gracias a todos vosotros, podemos decir con enorme orgullo que lo hemos conseguido. 300.000 euros que dejarán de ser una cifra para convertirse en oportunidades en investigación, en inclusión, infancia, en apoyo a familias... En esperanza para más de 4.000 familias” afirma.

Subasta solidaria

La subasta solidaria tuvo lugar durante la gala con una selección de lotes que combinó piezas artísticas y experiencias exclusivas concebidas para esta cita. Entre los lotes destacados figuraron la escultura “El Beso”, del artista Mico Rabuñal, y el anillo TrezeLuzes Trilogy de Joyería Obradoiro, una pieza inspirada en el paso del tiempo que une pasado, presente y futuro.

La propuesta incluyó también experiencias especialmente singulares, como el paquete de Estrella Galicia para disfrutar de MotoGP en Portugal para dos personas, con acceso a paddock, viewing area, hospitality de EG y pit lane walk, una vivencia no disponible para el público general y de carácter muy exclusivo.

Completaron la subasta, entre otros lotes, un fin de semana para dos personas en Noa Boutique con desayuno y elección de comida o cena, además de Experiencia Wellness SPA y actividades en La Base Motor Club con cursos de conducción de Car Cross (incluye regalo exclusivo), así como 7 días de autocaravana (4 plazas) con Gus Vaning.

Además se anunció, con un video del seleccionador Luis de la Fuente, un último lote sorpresa: una camiseta firmada por los jugadores de la Selección Española masculina de fútbol, que recientemente se hizo con su segunda copa del mundo.

Menú de estrellas

Tras la subasta, tuvo lugar la experiencia gastronómica de la noche, articulada en formato showcooking con un recorrido de tapas y pases firmado por 10 chefs y establecimientos. El menú puso el foco en el producto y la cocina gallega, con propuestas de A Artesa da Moza Crecha (Paula y Lolo), La Esquina de Valentina (Nacho Moreira), David Souto (Grupo Montesqueiro), Árbore da Veira (Luis Veira e Iria Espinosa), Casa Solla (Pepe Solla, 1 Estrella Michelin), Retiro da Costiña (Manuel Costiña, 2 Estrellas Michelin), Regueiro da Cova (Bego Vázquez), Os Cachivaches (Alejandro Méndez), Vinoteca Jaleo (Ángeles Marzoa) y el broche dulce de Habaziro con degustación de postres.

La cena se completó con un apartado específico de sumillería y maridaje, a cargo de Alba Naya (NØR), Héctor de la Rosa (Grupo Abastos), Izaskun Santos (O Secreto) y Judith Insua (sumiller independiente), que acompañaron la propuesta gastronómica con una selección de referencias elegidas para la ocasión.