El mercadillo ideal para visitar hasta el 19 de septiembre: juguetes, intercambio de cartas Pokémon y más

El coleccionismo es una afición que no entiende de generaciones. Entre los objetos más codiciados, los juguetes retro ocupan un lugar destacado debido a su escasez en el mercado actual.

Precisamente, este tipo de artículos estará presente en la X edición del Mercado de Coleccionismo de Juguetes de A Coruña, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre en el Centro Comercial Cuatro Caminos.

Juguetes, cartas Pokémon y más sorpresas

La espera ha terminado. Este jueves arranca en A Coruña una nueva edición del Mercado de Coleccionismo de Juguetes, una cita que alcanza ya su décima edición y que se ha consolidado como uno de los eventos más populares del Centro Comercial Cuatro Caminos.

Del jueves 17 al sábado 19 de septiembre, las instalaciones del centro comercial acogerán esta feria dedicada al mundo del juguete, con piezas de diferentes épocas para que tanto niños como mayores puedan disfrutar al máximo.

"Ya podemos anunciar la próxima feria, que tendrá lugar en A Coruña los días 17, 18 y 19 de septiembre. Parece mentira que ya vamos por la décima edición y cada una de ellas ha sido espectacular... Sabemos que esta no será menos", apunta la organización.

Entrada totalmente gratuita

El evento se celebrará en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas y contará con una programación paralela a la exposición y venta de juguetes antiguos y retros.

En este sentido, el evento ha organizado una gran quedada para compra, venta e intercambio de cartas Pokémon. También "tendremos cartas de muchas otras temáticas": Lorcana, Stranger Things, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Gundham, Star Wars, Magic, One Piece, etcétera.

En el X Mercado de Coleccionismo de Juguetes, los asistentes podrán encontrar, como siempre, "muchísimos juguetes" de todo tipo. La feria contará con muñecas, coches y minifiguritas, además de Funkos, SuperThings, Playmobil y LEGO, entre muchas otras piezas de colección.

"Va a haber de todo y, por supuesto, muchas cosas frikis, como pines y alfombrillas de ratón, figuras animes, llaveros, colgantes... ¿Te lo vas a perder?", aseguran desde la organización.

La entrada al evento es totalmente gratuita. Además, con la compra mínima de 10 euros, tendrás dos horas de parking gratuito, tal y como informa el cartel.