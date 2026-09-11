TrezeLuzes amplía su VIII edición en A Coruña con nuevos embajadores, artistas y lotes solidarios

TrezeLuzes ultima los preparativos para su VIII edición, que se celebrará el próximo 17 de septiembre en A Coruña y volverá a combinar gastronomía, cultura y solidaridad. La organización ha avanzado el menú de la gala, elaborado por diez chefs y establecimientos, además de nuevos embajadores, actuaciones y lotes exclusivos que formarán parte de su subasta solidaria.

La cita prevé destinar una cantidad garantizada de 300.000 euros a ocho proyectos sociales de Galicia, vinculados a ámbitos como la infancia, la salud mental, la inclusión, el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral.

Diez propuestas gastronómicas

El producto gallego será uno de los protagonistas de una noche en la que participarán proyectos locales y algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía de Galicia.

A Artesa da Moza Crecha, con Paula y Lolo, preparará mejillón gallego en escabeche cítrico de lechuga de mar, acompañado de hummus de marisco, emulsión de limón, gel de vermú y polvo de mora silvestre. La Esquina de Valentina, con Nacho Moreira, llevará una vieira curada con su coral al ajillo y sopa de maíz.

David Souto, de Grupo Montesqueiro, elaborará un salmorejo de tomate negro, queso de O Cebreiro, almendras caramelizadas y helado de aceite de oliva virgen extra.

Entre los chefs reconocidos con Estrella Michelin estarán Luis Veira e Iria Espinosa, de Árbore da Veira, con un mollete de pollo de corral con jugo de percebes y gambas; Pepe Solla, de Casa Solla, que elaborará un tartar de calabacín lañado y sopa fría de tomatillo verde; y Manuel Costiña, de Retiro da Costiña, que presentará un bocado de picaña IGP Ternera Gallega.

El recorrido continuará con el guiso de castañas y pato gallego de Bego Vázquez, de Regueiro da Cova; el arroz meloso de langostinos, calabaza y vainilla de Alejandro Méndez, de Os Cachivaches; y el tartar de bonito con gazpacho de fresas de Ángeles Marzoa, de Vinoteca Jaleo. Habaziro será el encargado de poner el punto dulce con una degustación de postres.

La experiencia se completará con un apartado dedicado a la sumillería y los maridajes, en el que participarán Alba Naya (NØR), Héctor de la Rosa (Grupo Abastos), Izaskun Santos (O Secreto) y Judith Insua.

Música y nuevos embajadores

La gastronomía compartirá protagonismo con una programación artística que contará con Ayman, El Patio, el saxofonista Miguel Sueiras y Musicalmente Eventos.

TrezeLuzes también amplía la lista de embajadores de esta octava edición. Abraham Cupeiro y María Mera se incorporan a un grupo en el que ya estaban confirmados el futbolista Denis Suárez, el humorista y escritor Luis Piedrahita, la presentadora Luján Argüelles y el exboxeador y coach Jero García.

De MotoGP a una semana en autocaravana

Otro de los ejes de la gala será su subasta solidaria, que este año incorpora nuevas piezas y experiencias. Entre ellas se encuentra El Beso, una escultura del artista Mico Rabuñal, y el anillo TrezeLuzes Trilogy, creado por Joyería Obradoiro e inspirado en el pasado, el presente y el futuro.

Entre las experiencias destaca un paquete de MotoGP para dos personas en Portugal, de la mano de Estrella Galicia, que incluye acceso al paddock, viewing area, hospitality y pit lane walk.

También se podrá pujar por un fin de semana para dos personas en Noa Boutique, con desayuno y una comida o cena; una experiencia de bienestar en spa; actividades y cursos de conducción de Car Cross en La Base Motor Club; y siete días en una autocaravana para cuatro personas de Gus Vaning.

La iniciativa cuenta asimismo con una subasta online. Entre los lotes se encuentra una Audi Driving Experience, valorada en 500 euros, que permite elegir entre el Circuito del Jarama, en Madrid, y el Circuit de Barcelona-Catalunya, con conducción en pista acompañada por instructores profesionales.

Las entradas para la VIII edición de TrezeLuzes ya se encuentran a la venta.