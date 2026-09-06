La feria tradicional, con puestos de artesanía y alimentación, los días 1 y 16 de cada mes de 09:00 a 14:00 horas

Feria tradicional de venta ambulante que se realiza dos días al mes en horario de 09:00 a 14:00 horas Concello de Betanzos

En Galicia se celebran multitud de mercadillos y ferias ambulantes a lo largo y ancho de la comunidad en los que es posible encontrar productos de todo tipo y de la mayor calidad posible a muy buen precio. Destaca la posibilidad de poder comprar productos de alimentación locales, frescos y de temporada.

Una de estas ferias tradicionales es la que se celebra dos días al mes en Betanzos (A Coruña), siendo una de las más conocidas en Galicia. Los días 1 y 16 de cada mes (no siendo la del 1 de diciembre, que se realiza el 30 de noviembre) son muchos los que se desplazan hasta Betanzos para disfrutar de sus decenas de puestos.

Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas

Si hay una feria muy conocida en Betanzos esa es la que se realiza el día 1 de enero para dar la bienvenida al Año Nuevo, siendo las zapatillas el producto estrella que se vende este día para empezar el año con buen pie (y para quitarse los tacones y los zapatos después de despedirlo), junto con unos buenos churros.

Los días 1 y 16 de cada mes Betanzos celebra su tradicional feria, un punto de encuentro de especial relevancia para los vecinos del municipio y de su comarca; una forma diferente de mantener vivo el comercio de la localidad y de vincularlo con su historia.

Durante estos días, diferentes calles del municipio se llenan de decenas de puestos, creando un ambiente de compra y venta que, tras tantos años, ya forma parte de la identidad de Betanzos.

La feria tradicional se extiende por todo el Casco Histórico de Betanzos. Los puestos se distribuyen por la Plaza Hermanos García Naveira, el Canto de Claudio Pita y la Rúa do Castro, lo que convierte a las calles de la localidad en un gran espacio comercial al aire libre.

La oferta es variada y te permite adquirir productos de alimentación de proximidad como frutas, verduras, hortalizas, patatas, queso del país y curados, huevos embutidos, productos de horno y churros. También hay puestos dedicados al textil y al calzado, así como a la artesanía y la bisutería. Las opciones son inmensas y para todos los gustos.

Dependiendo de la época del año, la feria incorpora, además, productos de temporada, entre ellos árboles frutales, plantas y flores.

En el recinto ferial de Bellavista se celebra la feria del ganado, mismo espacio donde disfrutar de la tradicional degustación de pulpo en el recinto destinado a las pulpeiras, una de las propuestas gastronómicas más reconocibles.

El horario habitual de esta feria es de 09:00 a 14:00 horas. La única modificación del calendario se produce en diciembre, ya que la feria correspondiente al 1 de diciembre se adelante al 30 de noviembre.