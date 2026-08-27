¿Qué hacer en A Coruña el último fin de semana de agosto?

Valeria Castro, Romería de Santa Margarita y más: ¿Qué hacer en A Coruña este fin de semana? Quincemil

El mes de agosto se despide de la ciudad herculina con un repertorio de eventos para todos los públicos que incluye conciertos, foliadas, fiestas, partidos de fútbol y muchísimo más. Entre ellos, destacamos el concierto que Valeria Castro dará en el Parque de Santa Margarita o las actuaciones de Alana, Son Galaico y Mondra en la Romería de Santa Margarita.

Paralelamente, tendremos un fin de semana de orgullo blanquiazul, pues el Dépor Abanca y el R.C. Deportivo volverán a jugar en casa. Además, Roi da Costa volverá con su Dépor Locura con una cita de lo más especial: el ex-jugador del Superdépor Djalminha.

As Noites do Parque

Valeria Castro será una de las artistas invitadas en las Noites do Parque Cedida

El ciclo de As Noites do Parque nace como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026 y tiene como intención reunir nuevas voces españolas alrededor del Parque de Santa Margarita. Tras un gran concierto de la artista gaditana emergente Judeline, seguimos con este ciclo con la actuación de Valeria Castro a las 21:00 horas del día de hoy, jueves 27.

Esta cantautora, con solo 26 años, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop de autor dentro del panorama musical español. Su último álbum, el cuerpo después de todo, demuestra su madurez sonora.

Romería de Santa Margarita

Cartel de la edición 2026 de la Romería de Santa Margarita Cedida

La Romería de Santa Margarita, celebrada el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 es el último gran evento dentro de la programación de las Fiestas de María Pita 2026. Se trata de una gran fiesta al aire libre donde se presentarán varios artistas y grupos que tienen en común el sonido folclórico y arraigado a la tradición gallega. Además, de manera paralela se celebrarán una serie de talleres gratuitos para todas las edades.

Entre los artistas invitados de este año destacamos a PÄRBO, el dueto de Begoña Riobó y Anxo Pintos; Alana, Pansenfron, Son Galaico, Herbamora y Mondra. Estas actuaciones se repartirán en diferentes localizaciones del parque de Santa Margarita.

La programación completa de la Romería de Santa Margarita:

Viernes, 28 de agosto

18:00 y 19:00 horas en el Planetario de la Casa de las Ciencias - PÄRBO con visuales de Montse Piñeiro

con visuales de Montse Piñeiro 21:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Gran Noite de Folclore con Aturuxo, Son D'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra

Sábado, 29 de agosto

11:30 a 14:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Talleres, muestra de entidades de la ciudad y muestra de artesanía musical

16:00 a 19:00 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Talleres, muestra de entidades de la ciudad y muestra de artesanía musical

13:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias- Benofán

19:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Real Banda de Cadeiras Encartables

20:30 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Unto Vello, Os Viqueiras, Alana

Domingo, 30 de agosto

13:00 horas en el Escenario de las Meriendas - Pansenfron

17:30 horas en el Escenario de las Meriendas - Son Galaico

20:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Dervish, Herbamora, Mondra

Partidos de fútbol del fin de semana

Mulattieri celebra un gol contra el Málaga @rcdeportivo

Este fin de semana tenemos dos citas deportivas en el Estadio de Riazor:

El sábado 29 a las 12:00 horas el Dépor Abanca se enfrentará al Sevilla FC.

a las 12:00 horas el se enfrentará al Y el domingo 30 a las 19:30 horas el R.C. Deportivo buscará hacerse con la victoria frente al Valencia C.F.

Cascarillarte

Una edición anterior de Cascarillarte Concello de A Coruña

El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte llenará las calles de la ciudad herculina de teatro, magia, música y cuentos este último fin de semana de agosto.

La programación con la que da fin este ciclo gratuito:

Jueves 27 a las 19:30 horas en Plaza Elíptica (Os Rosales) - O Grúfalo e a Natureza de Manuela Contacontos

a las 19:30 horas en Plaza Elíptica (Os Rosales) - de Manuela Contacontos Viernes 28 a las 19:30 horas en la Plaza San Rosendo (Sagrada Familia) - Hamelin de Fran Rei

Dépor Locura con Djalminha

Cartel del nuevo espectáculo de Dépor Locura con Djalminha como invitado especial Cedida

El día de hoy, jueves 27, volvemos a tener cita en el Centro Ágora a las 20:30 horas con Roi da Costa y su show de orgullo blanquiazul Dépor Locura.

En esta ocasión tenemos como invitado especial a Djalminha, exfutbolista brasileño y leyenda del Superdépor que regresa a la ciudad herculina para presentar su libro Djalminha ¡Es de otra galaxia!

Las entradas para esta nueva sesión de Dépor Locura ya están totalmente agotadas.

Fiestas de Novo Mesoiro

Cartel de edición de 2026 de las Fiestas de Novo Mesoiro @novo_mesoiro

Las fiestas de Novo Mesoiro 2026 dan inicio una nueva edición el día de hoy, jueves 27. De forma paralela tendrá lugar la segunda edición de Son do Mesoiro, un evento que combina gastronomía y música para todos los gustos y edades.

La programación completa de las fiestas de Novo Mesoiro 2026:

Jueves, 27 de agosto

20:00 horas - Degustación de mejillones

21:00 horas - Sesión de DJ

Viernes, 28 de agosto

22:00 horas - Espectáculo A Bailar de Yeisimusic

00:00 horas - DJ Javito

Sábado, 29 de agosto

13:30 horas - Churrascada popular

23:00 horas - Mártires del Rock & Roll

00:00 horas - DJ Javito

Domingo, 30 de agosto

14:00 horas - Sesión vermú con Clandestinos

16:00 horas - Festa Hortera: Remember Music

22:00 horas - Leticia Sabater

00:00 horas - DJ Javito

Festa do Apego

Cartel de la edición de 2026 de la Festa do Apego Cedida

El viernes 28 desde las 17:00 horas el entorno de Campo da Leña acogerá la Festa do Apego, un evento familiar para celebrar por todo lo alto la vuelta al colegio.

La fiesta dará inicio con el concierto Cantaxoga a cargo de Migallas Teatro, el cual dará paso a una Foliada tradicional de la mano de Olga Kirk y Pablo Díaz.

Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro

Cartel de la edición de 2026 de la Travesía a nado a la Ensenada de San Amaro Cedida

Para cerrar el fin de semana, el domingo 30 se podrá disfrutar de una nueva edición de la prueba de natación conocida como la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro.

El circuito de la prueba constará de 1200 metros y dará inicio a las 12:00 horas en la playa de San Amaro y tendrá como meta la plataforma flotante situada en las inmediaciones del Peirao de San Amaro.

La inscripción a la prueba es gratuita.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cartel de la edición de 2026 en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Xunta de Galicia

Este fin de semana será nuestra última oportunidad para visitar la edición de 2026 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el paseo de los jardines de Méndez Núñez. Por lo tanto, si todavía no te has pasado por ahí, te recomendamos que lo hagas para descubrir increíbles ofertas para coleccionistas y aficionados, como ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que el horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart. Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart estará abierta al público en los paseos de los Jardines de Méndez Núñez hasta este domingo 30, coincidiendo con el fin de las fiestas de María Pita 2026.

A lo largo de estas semanas, hemos podido disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España con diferentes opciones de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más. Este fin de semana será nuestra última oportunidad para disfrutar de este mercado.

Recuerda que el horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.