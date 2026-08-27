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¿Qué hacer en A Coruña el último fin de semana de agosto?
Las fiestas de María Pita 2026 y el mes de agosto llegan a su fin este fin de semana con unos eventos que no te podrás perder
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El mes de agosto se despide de la ciudad herculina con un repertorio de eventos para todos los públicos que incluye conciertos, foliadas, fiestas, partidos de fútbol y muchísimo más. Entre ellos, destacamos el concierto que Valeria Castro dará en el Parque de Santa Margarita o las actuaciones de Alana, Son Galaico y Mondra en la Romería de Santa Margarita.
Paralelamente, tendremos un fin de semana de orgullo blanquiazul, pues el Dépor Abanca y el R.C. Deportivo volverán a jugar en casa. Además, Roi da Costa volverá con su Dépor Locura con una cita de lo más especial: el ex-jugador del Superdépor Djalminha.
As Noites do Parque
El ciclo de As Noites do Parque nace como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026 y tiene como intención reunir nuevas voces españolas alrededor del Parque de Santa Margarita. Tras un gran concierto de la artista gaditana emergente Judeline, seguimos con este ciclo con la actuación de Valeria Castro a las 21:00 horas del día de hoy, jueves 27.
Esta cantautora, con solo 26 años, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop de autor dentro del panorama musical español. Su último álbum, el cuerpo después de todo, demuestra su madurez sonora.
Romería de Santa Margarita
La Romería de Santa Margarita, celebrada el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 es el último gran evento dentro de la programación de las Fiestas de María Pita 2026. Se trata de una gran fiesta al aire libre donde se presentarán varios artistas y grupos que tienen en común el sonido folclórico y arraigado a la tradición gallega. Además, de manera paralela se celebrarán una serie de talleres gratuitos para todas las edades.
Entre los artistas invitados de este año destacamos a PÄRBO, el dueto de Begoña Riobó y Anxo Pintos; Alana, Pansenfron, Son Galaico, Herbamora y Mondra. Estas actuaciones se repartirán en diferentes localizaciones del parque de Santa Margarita.
La programación completa de la Romería de Santa Margarita:
Viernes, 28 de agosto
- 18:00 y 19:00 horas en el Planetario de la Casa de las Ciencias - PÄRBO con visuales de Montse Piñeiro
- 21:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Gran Noite de Folclore con Aturuxo, Son D'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra
Sábado, 29 de agosto
- 11:30 a 14:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Talleres, muestra de entidades de la ciudad y muestra de artesanía musical
- 16:00 a 19:00 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Talleres, muestra de entidades de la ciudad y muestra de artesanía musical
- 13:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias- Benofán
- 19:30 horas en la explanada de la Casa de las Ciencias - Real Banda de Cadeiras Encartables
- 20:30 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Unto Vello, Os Viqueiras, Alana
Domingo, 30 de agosto
- 13:00 horas en el Escenario de las Meriendas - Pansenfron
- 17:30 horas en el Escenario de las Meriendas - Son Galaico
- 20:00 horas en el Anfiteatro de Santa Margarita - Dervish, Herbamora, Mondra
Partidos de fútbol del fin de semana
Este fin de semana tenemos dos citas deportivas en el Estadio de Riazor:
- El sábado 29 a las 12:00 horas el Dépor Abanca se enfrentará al Sevilla FC.
- Y el domingo 30 a las 19:30 horas el R.C. Deportivo buscará hacerse con la victoria frente al Valencia C.F.
Cascarillarte
El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte llenará las calles de la ciudad herculina de teatro, magia, música y cuentos este último fin de semana de agosto.
La programación con la que da fin este ciclo gratuito:
- Jueves 27 a las 19:30 horas en Plaza Elíptica (Os Rosales) - O Grúfalo e a Natureza de Manuela Contacontos
- Viernes 28 a las 19:30 horas en la Plaza San Rosendo (Sagrada Familia) - Hamelin de Fran Rei
Dépor Locura con Djalminha
El día de hoy, jueves 27, volvemos a tener cita en el Centro Ágora a las 20:30 horas con Roi da Costa y su show de orgullo blanquiazul Dépor Locura.
En esta ocasión tenemos como invitado especial a Djalminha, exfutbolista brasileño y leyenda del Superdépor que regresa a la ciudad herculina para presentar su libro Djalminha ¡Es de otra galaxia!
Las entradas para esta nueva sesión de Dépor Locura ya están totalmente agotadas.
Fiestas de Novo Mesoiro
Las fiestas de Novo Mesoiro 2026 dan inicio una nueva edición el día de hoy, jueves 27. De forma paralela tendrá lugar la segunda edición de Son do Mesoiro, un evento que combina gastronomía y música para todos los gustos y edades.
La programación completa de las fiestas de Novo Mesoiro 2026:
Jueves, 27 de agosto
- 20:00 horas - Degustación de mejillones
- 21:00 horas - Sesión de DJ
Viernes, 28 de agosto
- 22:00 horas - Espectáculo A Bailar de Yeisimusic
- 00:00 horas - DJ Javito
Sábado, 29 de agosto
- 13:30 horas - Churrascada popular
- 23:00 horas - Mártires del Rock & Roll
- 00:00 horas - DJ Javito
Domingo, 30 de agosto
- 14:00 horas - Sesión vermú con Clandestinos
- 16:00 horas - Festa Hortera: Remember Music
- 22:00 horas - Leticia Sabater
- 00:00 horas - DJ Javito
Festa do Apego
El viernes 28 desde las 17:00 horas el entorno de Campo da Leña acogerá la Festa do Apego, un evento familiar para celebrar por todo lo alto la vuelta al colegio.
La fiesta dará inicio con el concierto Cantaxoga a cargo de Migallas Teatro, el cual dará paso a una Foliada tradicional de la mano de Olga Kirk y Pablo Díaz.
Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro
Para cerrar el fin de semana, el domingo 30 se podrá disfrutar de una nueva edición de la prueba de natación conocida como la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro.
El circuito de la prueba constará de 1200 metros y dará inicio a las 12:00 horas en la playa de San Amaro y tendrá como meta la plataforma flotante situada en las inmediaciones del Peirao de San Amaro.
La inscripción a la prueba es gratuita.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Este fin de semana será nuestra última oportunidad para visitar la edición de 2026 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el paseo de los jardines de Méndez Núñez. Por lo tanto, si todavía no te has pasado por ahí, te recomendamos que lo hagas para descubrir increíbles ofertas para coleccionistas y aficionados, como ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.
Recuerda que el horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Feria Mostrart
La Feria de Artesanía Mostrart estará abierta al público en los paseos de los Jardines de Méndez Núñez hasta este domingo 30, coincidiendo con el fin de las fiestas de María Pita 2026.
A lo largo de estas semanas, hemos podido disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España con diferentes opciones de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más. Este fin de semana será nuestra última oportunidad para disfrutar de este mercado.
Recuerda que el horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.