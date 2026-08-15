Cuándo y dónde serán los próximos eclipses en Galicia tras el del 12 de agosto

El eclipse del pasado 12 de agosto movilizó a miles de personas en toda Galicia. El fenómeno pudo contemplarse en toda su magnitud en numerosos puntos de la Comunidad, mientras que en otros las nubes terminaron por cubrir el cielo en el último momento.

Sea como fuere, la experiencia de ver cómo el día se convertía en noche se vivió en todos los puntos situados dentro de la franja de totalidad. En aquellos que fue parcial, también pudo apreciarse cómo la luz iba disminuyendo progresivamente hasta dar paso a la oscuridad.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

El fenómeno ha inundado las redes sociales de fotografías y vídeos espectaculares y ha despertado la siguiente pregunta: ¿habrá que esperar mucho para volver a disfrutar de un eclipse?

La respuesta es que no. El 2027 llegará con otro eclipse total y, un año después, en 2028, será el turno de uno anular. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber (mejor franja de observación, fechas y horarios, etc.).

Así será el eclipse de 2027

Imagen de un eclipse de sol. Archivo

Al eclipse de este año le seguirá otro el próximo 2 de agosto de 2027. Será otro eclipse total de Sol y, en esta ocasión, la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse tendrá lugar por la mañana, en torno a las 10:50 horas, por lo que la elevación del Sol facilitará la observación del fenómeno astronómico. "Será visible en las zonas mencionadas, pero también será visible parcialmente en el resto del país".

En el caso de Galicia, el eclipse se verá entre un 78 y 72%, por lo que no ofrecerá las mismas condiciones de observación que el eclipse anterior. Aun así, se podrá apreciar una ocultación considerable del Sol, que reducirá notablemente la luz del día, aunque sin llegar a oscurecer el cielo como ocurre durante un eclipse total.

Eclipse de 2028, el último del trío de eclipses

El trío de eclipses concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular. Este fenómeno se produce cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero está más lejos de nuestro planeta de lo normal. Como la Luna se ve más pequeña, no tapa por completo al Sol y deja ver el denominado "anillo de fuego".

La franja de anularidad no atravesará Galicia, aunque el eclipse podrá observarse en la Comunidad con un porcentaje de ocultación de entre el 73 y el 69%. En cambio, la banda de anularidad sí recorrerá buena parte del territorio nacional: casi toda Andalucía, la parte sur de Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, etc.

"El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde, poco antes del anochecer, por lo que la elevación del Sol será baja y dificultará su observación".

Con este eclipse termina la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. "Para poder observar otro eclipse total desde España, habrá que esperar un cuarto de siglo, hasta el próximo año 2053".