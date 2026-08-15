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El mercadillo ambulante ideal para visitar el tercer domingo de cada mes: puestos de artesanía, comida y más
Además del tercer domingo del mes, este mercadillo también se realiza todos los días 2
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A unos minutos de A Coruña, en el municipio de Cambre, se celebra uno de los mercadillos más tradicionales de Galicia. Sus orígenes se remontan a 1752, o al menos así figura en el Catastro del Marqués de A Ensenada, según informa el propio Concello de Cambre.
En la actualidad, este feirón, como se les llama en Galicia, tiene lugar los días 2 y el tercer domingo de cada mes en el Campo de la Feria frente al Ayuntamiento, reuniendo decenas de puestos donde es posible encontrar una amplia variedad de productos, desde alimentación y ropa hasta artesanía o plantas.
Decenas de puestos ambulantes
Aunque se desconoce la fecha de su creación, hay pruebas de que la Feria de Cambre ya se celebraba en 1752, tal y como recoge el Catastro del Marqués de la Ensenada. Por aquel entonces, "se dedicaba principalmente a la comercialización de ganado, pero también se comerciaba con herramientas, telas y otros productos comunes, cotidianos", dicen desde el Concello.
Se cree que alcanzó su mayor auge en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta los años 60 y 70. Hoy es un mercado tradicional que cada día de su celebración atrae a centenas de interesados en adquirir algunos de sus productos disponibles en las decenas de puestos colocados.
Los puestos de este mercadillo de Cambre están disponibles entre las 09:00 y las 14:00 horas. A partir de esta hora, se procede a su desmontaje y recogida de mercancías hasta las 16:00 horas.
Entre los productos que se pueden encontrar, destacan artículos del hogar, ropa, calzado y complementos, pequeña quincalla, mercería, aperos de labranza, artesanía, bricolaje, juguetes, droguería, perfumería, libros, música y similares.
También, productos gastronómicos, todos ellos de temporada o de proximidad (sobre todo de la huerta), embutidos, frutas y verduras, pan, pasteles… Y, por supuesto, el exquisito pulpo á feira, un manjar típico en Galicia, y unos ricos churros con chocolate para aportar ese toque dulce que siempre viene bien.
El mercadillo ambulante de Cambre es una oportunidad ideal para adquirir productos de calidad y a buen precio, así como para pasar una mañana diferente, ya sea en solitario o en compañía de familiares o amigos.