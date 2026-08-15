El mercadillo ambulante ideal para visitar el tercer domingo de cada mes: puestos de artesanía, comida y más

A unos minutos de A Coruña, en el municipio de Cambre, se celebra uno de los mercadillos más tradicionales de Galicia. Sus orígenes se remontan a 1752, o al menos así figura en el Catastro del Marqués de A Ensenada, según informa el propio Concello de Cambre.

En la actualidad, este feirón, como se les llama en Galicia, tiene lugar los días 2 y el tercer domingo de cada mes en el Campo de la Feria frente al Ayuntamiento, reuniendo decenas de puestos donde es posible encontrar una amplia variedad de productos, desde alimentación y ropa hasta artesanía o plantas.

Decenas de puestos ambulantes

Feria tradicional de Cambre (A Coruña) cambre.es

Aunque se desconoce la fecha de su creación, hay pruebas de que la Feria de Cambre ya se celebraba en 1752, tal y como recoge el Catastro del Marqués de la Ensenada. Por aquel entonces, "se dedicaba principalmente a la comercialización de ganado, pero también se comerciaba con herramientas, telas y otros productos comunes, cotidianos", dicen desde el Concello.

Se cree que alcanzó su mayor auge en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta los años 60 y 70. Hoy es un mercado tradicional que cada día de su celebración atrae a centenas de interesados en adquirir algunos de sus productos disponibles en las decenas de puestos colocados.

Los puestos de este mercadillo de Cambre están disponibles entre las 09:00 y las 14:00 horas. A partir de esta hora, se procede a su desmontaje y recogida de mercancías hasta las 16:00 horas.

Puestos de la Feria tradicional de Cambre (A Coruña) cambre.es

Entre los productos que se pueden encontrar, destacan artículos del hogar, ropa, calzado y complementos, pequeña quincalla, mercería, aperos de labranza, artesanía, bricolaje, juguetes, droguería, perfumería, libros, música y similares.

También, productos gastronómicos, todos ellos de temporada o de proximidad (sobre todo de la huerta), embutidos, frutas y verduras, pan, pasteles… Y, por supuesto, el exquisito pulpo á feira, un manjar típico en Galicia, y unos ricos churros con chocolate para aportar ese toque dulce que siempre viene bien.

El mercadillo ambulante de Cambre es una oportunidad ideal para adquirir productos de calidad y a buen precio, así como para pasar una mañana diferente, ya sea en solitario o en compañía de familiares o amigos.