A Coruña reúne a 225.000 personas para vivir el eclipse total de Sol

Dos personas contemplan el eclipse desde la fuente de los surfistas de A Coruña. Quincemil.

A Coruña vivió este miércoles una jornada histórica con motivo del eclipse total de Sol. El balance definitivo del Ayuntamiento eleva a unas 225.000 personas la cifra de asistentes que se repartieron por distintos puntos de la ciudad para contemplar el fenómeno astronómico.

La mayor concentración se produjo en el frente marítimo. Unas 125.000 personas siguieron el eclipse desde el tramo comprendido entre el Aquarium Finisterrae y Playa Club, incluyendo las playas de Riazor y Orzán.

Otro de los grandes puntos de concentración fue el Monte de San Pedro, donde se contabilizaron alrededor de 30.000 personas. El entorno del Portiño también registró una importante afluencia, con otras 30.000 personas.

A estas cifras se suman las 25.000 personas que acudieron a la ensenada de A Torre y otras 10.000 repartidas por diferentes barrios de la ciudad.

En total, unas 225.000 personas participaron en una jornada marcada por la expectación ante un fenómeno astronómico excepcional y por la presencia de numerosos visitantes en las calles y espacios públicos de A Coruña.

Balance mañana en María Pita

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ofrecerá este jueves a las 12:00 horas el balance de la jornada desde María Pita, donde dará cuenta de los datos de asistencia y del desarrollo del dispositivo desplegado con motivo del eclipse.

Será entonces cuando el Ayuntamiento haga una valoración más detallada de una jornada que convirtió a A Coruña en uno de los principales puntos de observación del eclipse total de Sol.