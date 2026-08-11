El mercadillo de artesanía con cerca de 100 puestos ideal para el verano: solo disponible del 13 al 16 de agosto

Una vendedora de un puesto de artesanía y una potencial clienta Shutterstock

Un mercadillo de artesanía llenará de vida la comarca de Barbanza del 13 al 16 de agosto. Artemar regresa a Ribeira (A Coruña) con cerca de 100 puestos de artesanía, además de espectáculos nocturnos y funciones infantiles.

Durante las jornadas que dure la feria, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos, en una iniciativa que busca dinamizar el comercio local y generar sinergias con el sector hostelero del municipio.

Cerca de 100 puestos de artesanía, talleres y mucho más

La feria Artemar vuelve a Ribeira en su decimonovena edición, del jueves 13 al domingo 16 de agosto, con alrededor de 100 puestos de venta de productos y un completo programa de ocio que incluye: funciones infantiles, animación de calle y espectáculos nocturnos.

En esta edición, la rúa de Galicia será la arteria principal, si bien se incorporan un tramo de la calle Rosalía de Castro y la zona que rodea la playa del Ayuntamiento; todas ellas engalanadas con decoración que alude a la temática marinera como redes o aparejos de pesca, con predominio de los colores blanco, rojo y azul.

Para que la temática llegue a cada rincón de Ribeira, el Concello ha organizado un concurso de decoración de establecimientos, en el cual podrán participar todos los negocios del municipio sin necesidad de inscribirse previamente.

"Los locales mejor valorados se elegirán por votación popular, acudiendo a la oficina de Turismo do Malecón y cubriendo una papeleta con los datos. Los tres establecimientos mejor valorados recibirán un regalo y se sorteará otro entre todas las personas que votaron", informan fuentes municipales.

En lo que a actividades complementarias se refiere, habrá un mínimo de tres horas de talleres infantiles el jueves 13 y un mínimo de 6 horas cada uno de los días restantes (viernes 14, sábado 15 y domingo 16), así como espectáculos nocturnos cada jornada.

En cuanto a artesanos y empresas con domicilio fiscal en Ribeira, se aplicará una bonificación del 50% sobre el precio general por la instalación del puesto.

Horarios de la feria Artemar

Esta edición abrirá sus puertas el jueves 13, a las 18:00 horas, con cierre a medianoche. El pregón inaugural contará con la presencia de las compañías de la feria y miembros de la Corporación municipal.

El viernes 14, sábado 15 y domingo 16, abrirá de 12:00 a 15:00 horas y de 18:00 horas hasta la medianoche, con posibilidad de alargar el cierre hasta las 02:00 horas el fin de semana.