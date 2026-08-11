El Festival Autobán celebrará su duodécima edición en A Coruña del 14 y 15 de agosto

Autobán, el festival coruñés de fanzines y cómic autoeditado, regresa esta semana a la ciudad para celebrar su 12.ª edición. La Asociación Cultural Autobán, con el apoyo del Concello da Coruña, promueve esta nueva edición de la cita, que cuenta con un cartel firmado por la dibujante Julia Abalde y que repite localizaciones en el Circo de Artesáns y en la Praza de San Andrés durante dos jornadas completas, el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

En esta nueva edición del Festival de Autoedición y BD Autobán, casi un centenar de creadores y creadoras mostrarán sus obras y pondrán a la venta sus novedades en el mercado de autoedición, que, además, contará con talleres, sesiones de DJ, la nueva Foliadabán, las presentaciones ultrarrápidas de Autobombo y su célebre Combate de Dibujantes (este último, el viernes 14, a las 19:30 h, en el Circo de Artesáns).

La entrega del III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego 2025-2026, que este año ha recaído en el autor Martín Romero, tendrá lugar el viernes 14 de agosto, también en el Circo de Artesáns de A Coruña, alrededor de las 17:30 horas. El acto contará con Mateo y Gaudino como presentadores del evento, mientras que Julia Abalde, anterior ganadora del Premio Autobán y miembro del jurado en 2026, hará entrega del premio y del accésit a Martín Romero y Silver Adree, respectivamente. Julia Abalde estará también acompañada por Antón Vilaverde, que este año ha sido secretario del jurado.

Además, en el marco del festival Viñetas desde el Atlántico, Autobán organiza la muestra ‘ExpoFanzines 2026’, donde el público podrá ver y leer, hasta el 27 de septiembre, en la Biblioteca de Estudios Locales de A Coruña, las obras presentadas a concurso en el III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego 25-26.

La información completa de esta nueva edición de Autobán puede consultarse en el siguiente enlace. El viernes 14, las actividades tendrán lugar en el Circo de Artesáns: a las 17:30 horas, la entrega del Premio Autobán 2026; a las 18:00 horas, el Autobombo (presentaciones rápidas de participantes en Autobán); y, a las 19:30 horas, el Combate de Dibujantes.

Mientras, el sábado 15, en la Praza de San Andrés, podremos disfrutar, a partir de las 12:00 horas, del mercado de autoedición; a las 12:30 horas, del taller infantil de pegatinas de Uxía Larrosa; a las 13:30 horas, celebraremos la Foliadabán; a las 16:30 horas, la Sesión DJ de Sekone; a las 18:00 horas, el taller de fanzines de BOH; a las 19:30 horas, la Sesión DJ de Xulia Vicente; y, a las 21:30 horas, tendrá lugar el cierre del mercado. Finalmente, se celebrará la fiesta postAutobán, en el Bar 13, a partir de las 23:30 horas.

El programa de Autobán incluye también una serie de actividades en el marco de Viñetas desde el Atlántico 2026: un puesto en la Rúa da BD; una charla de presentación con las personas ganadoras del III Premio Autobán, Martín Romero y Silver Adree, moderadas por Julia Ablade, este martes 11 de agosto, a las 19:30 horas, en la carpa de la Rúa BD; y una sesión de firmas en el stand de Autobán (el número 18), también este martes 11, a las 20:00 horas.

Premio Autobán

El III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego 2025-2026, promovido por la Asociación Cultural Autobán, con el apoyo del Concello da A Coruña, elige este 2026 a Martín Romero como ganador gracias a su obra 'Diarios'. El premio consta de una dotación económica de 1.250 euros y un trofeo personalizado a mano por la artista Julia Abalde (ganadora de la pasada edición del certamen).

El jurado especializado del certamen, integrado por los profesionales Julia Abalde Herrero, David Fernández Fernández y Helena Rodríguez Blanco, decidió otorgar también el accésit, con diploma y una dotación de 350 euros, a Silver Adree (Adriana Soriano), por su obra 'Antología de un recuerdo'.

Este III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego 2025-2026 recibió un total de 35 proyectos válidos (se presentaron un total de 45, pero 10 no cumplieron los requisitos necesarios). En la ronda final de clasificados fueron seleccionados también los fanzines 'O Campo de Concentración de Lavacolla', de Colective Pipueca; 'Mi nick ya no era húmeda', de Gemmi Pérez Feijoó (Muller6ollos); 'Moon Junction', de Anabel Colazo; y 'O verán que nunca existiu', de Clara Artiaga.

El III Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego 2025-2026, promovido por la Asociación Cultural Autobán, con el apoyo del Concello da Coruña, recoge la participación de todas las autoras, autores y colectivos que autoeditaron un cómic o fanzine gráfico en lengua gallega o desde Galicia entre el 15 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con un máximo de 3 obras por participante, siempre que el autor o la mayoría de los integrantes del colectivo fueran de origen gallego o estuvieran establecidos en Galicia. El tema, la técnica, el formato y el diseño del fanzine eran libres.