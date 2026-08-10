Gafas gratis para disfrutar del eclipse en Santiago de Compostela: así se verá en la ciudad

Santiago de Compostela se prepara para vivir un evento histórico: el eclipse del 12 de agosto, que será parcial profundo en la ciudad: la luna cubrirá el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional. Es, por tanto, fundamental proteger la vista, por lo que Turismo de Santiago repartirá 2026 gafas y postales gratuitas.

El histórico Campus Stellae o "Campo da Estrela" vivirá de forma especial el eclipse, fusionando su legado místico con un acontecimiento astronómico único. La ciudad, cuyo origen medieval está vinculada en la leyenda jacobea a las luces celestiales que señalaron el sepulcro apostólico, mantiene viva esta conexión estelar a través de la simbología presente en su arquitectura, como la estrella de ocho puntas en la Universidade, en la Catedral y en otros lugares emblemáticos.

Con motivo de este evento, el martes 11 y miércoles 12 Turismo de Santiago repartirá de manera gratuita en su oficina de información de la rúa do Vilar gafas para el eclipse y unas postales conmemorativas del evento. Serán 2026 gafas y el mismo número de postales, jugando con el simbolismo del año, y se entregará un par de unidades por persona, ya sea turista o residente, hasta agotar las existencias.

Turismo de Santiago, además, dispone en su web de un espacio de información detallada sobre el eclipse en el ayuntamiento. Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, Santiago de Compostela registrará una magnitud de eclipse parcial del 99,9%, rozando casi por completo la oscuridad total justo antes de la puesta de sol.

La capital gallega se convierte de esta forma en uno de los lugares más sugerentes y cómodos para disfrutar del gran eclipse solar. Al encontrarse inmediatamente en el límite de la franja de totalidad, la capital gallega experimentará un espectacular eclipse parcial profundo que cubrirá prácticamente la totalidad del disco solar.

Este porcentaje garantiza que la ciudad experimentará una bajada brusca de temperatura, un cambio en el comportamiento de las aves y una luz plateada y misteriosa que bañará el granito de la praza do Obradoiro. "La hora cumbre ocurrirá hacia las 20:30 horas, convirtiendo el famoso atardecer compostelano en un evento inolvidable", indican desde el concello.

¿Qué y cómo se verá en Santiago?

Santiago no mostrará la corona solar completa que es exclusiva de la totalidad al encontrarse en el límite de la penumbra, pero sí regalará un espectáculo visual sumamente impactante. Esto es todo lo que se verá en la capital gallega: