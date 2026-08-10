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Gafas gratis para disfrutar del eclipse en Santiago de Compostela: así se verá en la ciudad
El ente entregará 2026 gafas y postales conmemorativas desde mañana martes entre residentes y turistas hasta terminar existencias
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Santiago de Compostela se prepara para vivir un evento histórico: el eclipse del 12 de agosto, que será parcial profundo en la ciudad: la luna cubrirá el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional. Es, por tanto, fundamental proteger la vista, por lo que Turismo de Santiago repartirá 2026 gafas y postales gratuitas.
El histórico Campus Stellae o "Campo da Estrela" vivirá de forma especial el eclipse, fusionando su legado místico con un acontecimiento astronómico único. La ciudad, cuyo origen medieval está vinculada en la leyenda jacobea a las luces celestiales que señalaron el sepulcro apostólico, mantiene viva esta conexión estelar a través de la simbología presente en su arquitectura, como la estrella de ocho puntas en la Universidade, en la Catedral y en otros lugares emblemáticos.
Con motivo de este evento, el martes 11 y miércoles 12 Turismo de Santiago repartirá de manera gratuita en su oficina de información de la rúa do Vilar gafas para el eclipse y unas postales conmemorativas del evento. Serán 2026 gafas y el mismo número de postales, jugando con el simbolismo del año, y se entregará un par de unidades por persona, ya sea turista o residente, hasta agotar las existencias.
Turismo de Santiago, además, dispone en su web de un espacio de información detallada sobre el eclipse en el ayuntamiento. Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, Santiago de Compostela registrará una magnitud de eclipse parcial del 99,9%, rozando casi por completo la oscuridad total justo antes de la puesta de sol.
La capital gallega se convierte de esta forma en uno de los lugares más sugerentes y cómodos para disfrutar del gran eclipse solar. Al encontrarse inmediatamente en el límite de la franja de totalidad, la capital gallega experimentará un espectacular eclipse parcial profundo que cubrirá prácticamente la totalidad del disco solar.
Este porcentaje garantiza que la ciudad experimentará una bajada brusca de temperatura, un cambio en el comportamiento de las aves y una luz plateada y misteriosa que bañará el granito de la praza do Obradoiro. "La hora cumbre ocurrirá hacia las 20:30 horas, convirtiendo el famoso atardecer compostelano en un evento inolvidable", indican desde el concello.
¿Qué y cómo se verá en Santiago?
Santiago no mostrará la corona solar completa que es exclusiva de la totalidad al encontrarse en el límite de la penumbra, pero sí regalará un espectáculo visual sumamente impactante. Esto es todo lo que se verá en la capital gallega:
- Un laboratorio de iluminación único: Un eclipse parcial profundo de más del 99% es un escenario excepcional para entusiastas de la óptica atmosférica. A las 20:29 horas, Santiago experimentará una caída radical del flujo lumínico, alterando el contraste dinámico y tiñendo el paisaje con una luz fría y direccional
- El efecto pinhole: El sol poniente eclipsado genera un efecto óptico fascinante en las sombras de los árboles (efecto pinhole o cámara oscura), proyectando miles de lunas crecientes en el suelo. Es la oportunidad técnica perfecta para registrar variaciones térmicas drásticas, comportamientos lumínicos anómalos y capturar la belleza cruda de un sol moribundo rozando el horizonte gallego
- La sortija de perlas de Baily continuo: En un eclipse total, las perlas de Baily (destellos de luz solar que se filtran a través de los valles y cráteres montañosos de la Luna) duran apenas unos segundos antes de la totalidad. En Santiago de Compostela, puesto que el borde de la Luna rozará de forma tangencial el límite del Sol sin llegar a taparlo de todo, las perlas de luz se mantendrán visibles durante un tiempo mucho más prolongado. Los observadores podrán ver un arco escintilante de "perlas" o puntos brillantes estallando a lo largo del borde solar
- El efecto de la "sonrisa solar": El Sol quedará reducido a una finísima línea curva, un filamento fotosférico tan delgado que parecerá un hilo de luz flotando en el cielo crepuscular
- Iluminación y índice de oscuridad: Aunque reste un 0,01% de luz solar visible, la calidad de la iluminación ambiental colapsará de forma abrupta. El cielo adoptará un tono azul cobalto o grisáceo profundo y el paisaje se verá envuelto en una luz de bajo contraste, similar a un día nuboso pero con sombras extrañamente claras puesto que la fuente de luz se volvió puntual (un único filamento) en lugar de un disco esférico
- Hora y posición: El máximo ocurrirá exactamente a las 20:29 horas. El Sol estará posicionado a 12° de altura sobre el horizonte (dirección Oeste-Noroeste), el que requiere buscar puntos elevados o con un horizonte completamente libre de obstáculos hacia el mar