Confirmado: doble fenómeno astronómico en Galicia que solo se podrá ver el 12 de agosto en estas ubicaciones

El 12 de agosto es una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los españoles, y no es para menos: ocurrirá el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica desde 1912.

Casi al atardecer, hacia las 20:30 horas, la franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por numerosos municipios de Galicia. Sin embargo, el eclipse no será el único fenómeno astronómico del día en la comunidad.

Doble fenómeno astronómico en Galicia el 12 de agosto

El 12 de agosto coincidirá en Galicia un doble evento astronómico que movilizará a miles de personas: el eclipse total de Sol y las Perseidas, también llamadas lágrimas de San Lorenzo, la gran lluvia de estrellas del verano.

El eclipse total de Sol ocurrirá a última hora del día, al atardecer, mientras que el pico máximo de las Perseidas tendrá lugar entre las 04:00 y las 06:00 horas durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

Así será el eclipse total de Sol del 12 de agosto

Eclipse de Sol. EE

El fenómeno del 12 de agosto forma parte de un trío de eclipses que se sucederán hasta 2028. En esta ocasión, la franja de totalidad pasará por Galicia y será visible en un total de 143 municipios, lo que representa el 45,6% de la comunidad.

La Xunta ha calificado a Galicia como "la puerta de entrada" para la observación de este fenómeno. 2026 traerá consigo el primer eclipse total de Sol visible desde la región en más de un siglo.

El eclipse sucederá al atardecer, con el Sol bajo el horizonte. Como referencia, en A Coruña, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) indica que el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas.

Aunque las condiciones en A Coruña para la observación de este hito histórico serán excelentes, Lugo será la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad. Ourense será una provincia "de contrastes" y en Pontevedra también predominará la parcialidad.

Las Perseidas alcanzarán su máximo del 12 al 13 de agosto

Perseidas iStock

El eclipse de Sol coincidirá con el pico máximo de las Perseidas. Durante la madrugada del 12 al 13 de agosto, la lluvia de estrellas dejará una tasa de actividad que puede llegar a los 200 meteoros por hora.

"Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular, y la más fácilmente observable", afirma el IGN.

De 04:00 a 06:00 horas de la madrugada se producirá ese pico máximo, aunque se considera que la actividad puede ser intensa entre las 23:00 horas del día 12 y las 11:00 horas de la mañana.

Para ver las también conocidas como lágrimas de San Lorenzo, es recomendable buscar lugares con pocos obstáculos para la vista, como edificios, árboles o montañas, y no utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión.

El IGN sugiere dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, "en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente". Sin embargo, la luna nueva tendrá lugar en la tarde del 12 de agosto, por lo que este año es propio para su observación.

A diferencia del eclipse, para cuya observación es necesario buscar un horizonte hacia el oeste, las Perseidas invitan a dirigir la mirada al cielo, en zonas alejadas de la contaminación lumínica.