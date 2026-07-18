El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: alrededor de 100 puestos de artesanía, embutidos y ropa

Los feirones son una parte fundamental de la tradición y la cultura gallega. Es habitual visitar cualquier municipio de la comunidad y encontrarse con decenas de puestos de venta ambulante, independientemente del día de la semana. Mientras algunos concellos celebran sus mercadillos entre semana, otros optan por organizarlos los fines de semana.

El municipio de Cee (A Coruña) acoge cada domingo un mercado que reúne a cientos de vecinos y visitantes atraídos por la gran variedad de puestos. En ellos es posible encontrar productos de artesanía, embutidos, alimentos frescos y una amplia oferta de productos para todos los gustos.

El mercado dominical de Cee

Mercado dominical de Cee (A Coruña) Turismo Costa da Morte

El mercado dominical de Cee es una de las citas más importantes de la semana en la comarca de Fisterra y una tradición que reúne a cientos de personas cada domingo. Desde primera hora de la mañana, las calles del municipio se llenan de puestos de venta ambulante y de personas que acuden a realizar sus compras o simplemente disfrutar del ambiente.

La oferta del mercado es muy variada y permite encontrar desde productos de alimentación hasta artículos para el hogar, ropa, calzado o artesanía. Uno de sus grandes atractivos es la presencia de productos frescos y de proximidad, como frutas, verduras, pan artesanal, embutidos o quesos, que reflejan la calidad de la gastronomía gallega.

Algunos de los productos gastronómicos del mercado dominical de Cee (A Coruña) Instagram @concellocee

A esta oferta se suma la actividad de la Plaza de Abastos, que también permanece abierta los domingos y completa la experiencia con pescado y marisco fresco.

"El mercado es el motor económico de los domingos en Cee y atrae a tanta gente que todo nuestro pueblo se convierte en un gran centro comercial donde casi todos los negocios permanecen abiertos toda la mañana", indican desde el concello de Cee.

La jornada suele completarse con una visita a los establecimientos de hostelería del municipio, donde es tradición degustar una ración de callos, uno de los platos más populares de los domingos, como bien sabe todo gallego/a.

Así, el mercado de Cee combina comercio, gastronomía y buen ambiente, manteniendo viva una costumbre muy arraigada que continúa siendo uno de los principales atractivos de la localidad y un referente en toda la comarca.