Regresa la feria medieval de A Coruña a partir del 22 de julio: puestos de artesanía y atracciones para niños

Este mes regresa una de las citas más esperadas del verano coruñés: la Feira das Marabillas, que se celebrará del miércoles 22 al domingo 26 de julio en la Ciudad Vieja de A Coruña. Durante cinco días, las calles se transformarán en un escenario medieval, con puestos de artesanía, gastronomía, espectáculos en directo y actividades para toda la familia.

Del 22 al 26, ambos incluidos, A Coruña viajará a la Edad Media con una amplia programación que incluye atracciones para niños de 3 a 11 años, cuentacuentos, acrobacias, música y representaciones en distintas plazas. Además, los tradicionales puestos ofrecerán una gran variedad de productos, desde artesanía y cerámica hasta especialidades gastronómicas.

Feira das Marabillas de A Coruña

30 Aniversario Feira das Marabillas 2026 Concello da Coruña

La Feira das Marabillas de A Coruña dará comienzo el miércoles 22 de julio a las 12:30 horas con un pasacalles inaugural en la plaza de Azcárraga, que marcará el inicio de cinco días de música, gastronomía, artesanía y espectáculos para todos los públicos.

La jornada inaugural se prolongará hasta las 23:00 horas con una programación ininterrumpida. No faltarán los Sbandieratori, que recrean las ceremonias que realizaban los caballeros y ejércitos italianos durante la Edad Media. Además, habrá malabares, pasacalles musicales, danza del vientre, teatro, aéreos, espectáculos de fuego, conciertos, gaitas y tambores, títeres, zancos, acrobacias aéreas, entre otras actividades.

Feria das Marabillas de A Coruña, en una edición anterior Quincemil

El jueves, la programación comienza a las 11:30 horas y finalizará a las 22:30 horas con el espectáculo de clausura del día, "Peche abraiante", a cargo de 'Cazadores de dragóns'. Durante toda la jornada volverán a sucederse actuaciones musicales, teatro de calle y espectáculos que acompañarán a los visitantes mientras recorren las decenas de puestos de artesanía y gastronomía.

El viernes también arrancará a las 11:30 horas. Entre los actos más destacados figuran el concierto de Gaeloc, a las 22:45 horas en la plaza de la Constitución , y el espectáculo de acrobacias y fuego de la compañía Grus Grus, previsto para las 23:00 horas en la plaza de María Pita. A lo largo del día tampoco faltarán los cabezudos, la danza del vientre, los pasacalles y los conciertos.

El sábado, la programación se extenderá hasta las 23:20 horas. Entre las propuestas más destacadas sobresalen las actuaciones de danza de 'Nazareth', que ofrecerá tres pases: a las 18:45 horas en la plaza de Azcárraga; a las 22:00 horas en la plaza de las Bárbaras; y a las 22:45 horas en la plaza de la Constitución.

La Feira das Marabillas se despedirá el domingo con una jornada que concluirá a las 21:30 horas. El broche final lo pondrá un pasacalles en el que participarán varias de las compañías presentes durante el evento. Además, la Plaza de María Pita acogerá el espectáculo de teatro y humor, 'Teatro infinito', con funciones y pases desde las 13:50 horas hasta las 19:30 horas.

Como todos los años, en la Praza de Azcárraga se situarán varios puestos de comida en los que degustar comida de todo tipo, como un buen bocata de jamón asado, el tradicional bollo preñado, pizza artesanal, o kebab, entre otras posibilidades. También estará la tradicional caseta de sidra.

O Recuncho das Pícaras

Recuncho das Pícaras 2026 Concello da Coruña

El 'Recuncho das Pícaras' volverá a estar en la plaza de María Pita, con atracciones para niños de 3 a 11 años como el tiovivo, la noria, camas elásticas, varios juegos infantiles, un campamento y un castillo, entre otras posibilidades. Para todas ellas se necesitan tickets que se pueden adquirir en el puesto de información y venta.

Además, habrá talleres de cerámica, cantería, espartería, chocolate, pan, madera, esencias y cuero. El horario de este espacio será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.