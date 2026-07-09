¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? O Gozo Fest, Feid, 9Louro y mucho más Cedida

Santiago de Compostela acogerá este fin de semana el esperado Gozo Festival, donde recibiremos a algunos de los nombres más reconocidos del panorama musical internacional, entre los que se encuentran Maroon5, Danny Ocean y Rita Ora. Además, también podremos disfrutar de un concierto inédito del artista colombiano Feid y de un espectáculo gratuito de 9Louro como parte del ciclo de conciertos del Atardecer no Gaiás.

Para completar este fin de semana, también podremos disfrutar de las fiestas patronales del barrio de O Eixo, de la última jornada de O Fechiño Fest o de la 6.ª edición de la Feria de Automóviles que acogerá viernes, sábado y domingo el Centro Comercial de As Cancelas.

O Gozo Festival

Cartel de la edición 2026 de O Gozo Fest en Santiago de Compostela.

El sábado 11 el Monte do Gozo compostelano acogerá uno de los eventos más esperados del año con una noche completa de algunos de los nombres más destacados del panorama musical internacional.

Esta es la lista de artistas que animarán hasta altas horas de la noche el Monte do Gozo:

Maroon 5. Una de las bandas estadounidenses de pop rock más destacadas del mundo, la cual lleva enamorando a varias generaciones con temas como Sugar, Payphone, Maps, Moves like Jagger, This Love y muchos más.

Una de las bandas estadounidenses de pop rock más destacadas del mundo, la cual lleva enamorando a varias generaciones con temas como y muchos más. Martin Garrix. El DJ y productor neerlandés es considerado como uno de los mejores disc jockeys del mundo, quien saltó a la fama con su single instrumental Animals .

El DJ y productor neerlandés es considerado como uno de los mejores disc jockeys del mundo, quien saltó a la fama con su single instrumental . Danny Ocean. El cantante, compositor y productor venezolano es una de las voces más importantes de la música hispana, el reggaetón y el dancehall. Destaca por su hit mundial Me rehúso.

El cantante, compositor y productor venezolano es una de las voces más importantes de la música hispana, el reggaetón y el dancehall. Destaca por su hit mundial Rita Ora. La cantante y actriz británica es una de las artistas femeninas más destacadas de la actualidad, quien ha conseguido un legado impecable gracias a temas como For You, Your Song, Poison y muchas más.

La cantante y actriz británica es una de las artistas femeninas más destacadas de la actualidad, quien ha conseguido un legado impecable gracias a temas como y muchas más. Miriam Rodríguez. La cantautora española saltó a la fama tras su participación en el reality show Operación Triunfo, donde terminó en tercer lugar. Su discografía incluye éxitos como No Vuelvas, Dos Extraños En La Ciudad o Simplemente Dilo.

Concierto de Feid

Cartel de la gira por España del artista colombiano Feid Cedida

El sábado 11 a las 21:30 horas en la Cidade da Cultura del Monte Gaiás podremos disfrutar de una cita musical inédita de Feid, una de las voces más destacadas del panorama urbano. Este concierto forma parte de su ambiciosa gira por España bautizada como Falxo Tour, El Mano a Mano del Año.

El colombiano destaca por sus hits como Luna o Bubalu y su colaboración con la estrella mundial Bad Bunny, PERRO NEGRO. El repertorio de Feid va desde R&B, pasando por pop latino y llegando hasta el trap.

No te pierdas esta cita tan esperada en la ciudad compostelana. ¡No te arrepentirás!

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

La programación del mes de julio continuará este jueves 9 con 9Louro, la voz gallega más destacada del género urbano, quien ha gozado de varios sold outs a lo largo de toda Galicia. En la plaza del Gaiás presentará su nuevo trabajo, Amorrer, donde habla sobre el amor, la pérdida y la identidad generacional.

O Fechiño Fest

O Fechiño Fest se celebrará este fin de semana. Concello de Santiago

Durante este fin de semana podremos disfrutar de la última jornada de la 4.ª edición de O Fechiño, el Festival Rupestre e de Proximidade, que finalizará este sábado 11.

La programación de este año incluye rutas patrimoniales, intervenciones sonoras, poesía, música tradicional y contemporánea, narración oral, baile y proyectos audiovisuales:

Sábado, 11 de julio

Campo da festa do Santuario de Belén

10:30 a 14:00 horas - Roteiro As memorias móbiles e eternas de Santa Cristina de Fecha (Manuel Gago, Mano Panforreteiro, Branca Villares)

(Manuel Gago, Mano Panforreteiro, Branca Villares) 16:00 horas - Fechiño de Horna (As de Diaz de Belén) y Narración Donas do Lugar (María de Pontragha)

(As de Diaz de Belén) y (María de Pontragha) 17:00 a 19:00 horas - Serán Diverso (Miguel Lesta, Leticia Rei & Ale Míguez y Xisco Feijóo)

(Miguel Lesta, Leticia Rei & Ale Míguez y Xisco Feijóo) 21:00 horas - Concierto de Bouba y concierto de Soán

VI Feria del Automóvil de As Cancelas

Cartel de la 6.ª edición de la Feria del Automóvil Cedida

El día de ayer dio inicio la 6.ª edición de la Feria del Automóvil de As Cancelas, la cual seguirá a lo largo del día de hoy, jueves 9, y finalizará el sábado 11.

Esta edición, como es de esperar, volverá a reunir una amplia selección de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión. Además, contará con coches de gran variedad de marcas y modelos a precios competitivos.

El horario será de 10:00 a 20:00 horas todos los días.

Fiestas de San Cristovo, Santísimo e San Antón do Eixo

Cartel de la edición 2026 de las Fiestas de O Eixo Cedida

El viernes 10, sábado 11 y domingo 12 se celebrarán las fiestas patronales de la parroquia compostelana de Eixo, unas celebraciones que invitan a vecinos y curiosos visitantes a disfrutar de diferentes actividades como música en directo, propuestas gastronómicas, sesiones vermú y mucho más.

La programación completa:

Viernes, 10 de julio

12:30 horas - Recorrido con el Santo Patrón San Cristovo por las calles

13:15 horas - Misa solemne y gran sardiñada popular

14:00 horas - Sesión vermú a cargo de Aires de Broña

22:00 horas - Verbena con Cinema y Eureka

Sábado, 11 de julio

13:00 horas - Misa solemne en honor a Santísimo

14:00 horas - Sesión vermú amenizada por José Manuel

22:00 horas - Verbena con Ritmo Joven y Alaska

Domingo, 12 de julio

13:00 horas - Misa solemne en honor a San Antón

14:00 horas - Sesión vermú con el dúo Reflejos

22:00 horas - Verbena con Fusión y disco móvil Chocolate

Festival Atlántica

Cartel de la edición 2026 del Festival narrativo Atlántica.

El pasado viernes 26 de julio dio inicio oficialmente la nueva edición del festival cultural Atlántica, centrado en la narrativa oral. Continuará a lo largo de este fin de semana, finalizando el viernes 10.

En esta ocasión, podremos disfrutar de cincuenta destacados narradores y creadores de diferentes lugares de España y el resto del mundo, como Alba de Vales, Amaia Elizagoien, Esmeralda Folgado, Santiago Giraldo 'Profe Kuro' y muchos más.

El cartel, al igual que años anteriores, está enfocado a la audiencia adulta y desplegará una gran variedad de temas que irán desde la recuperación de cuentos tradicionales hasta la experimentación escénica contemporánea.

También se celebrará de manera paralela un Festival Atlántica miúdo en el que participarán artistas como Bea Campos, Atenea García, Carmen Domenech, Paco Nogueiras, Pablísimo y muchos más.

Corresan Nocturna Cidade Vella

Cartel de la carrera popular de Corresan de este mes.

El sábado 11 el casco viejo de la ciudad compostelana acogerá la celebración de la 13.ª edición de la carrera popular Corresan Nocturna Cidade Vella.

La distancia a recorrer será de 5 kilómetros para los adultos, de 1.050 metros para la categoría de escolares 1 y 1,8 kilómetros para la de escolares 2.