La boda de dos jóvenes en un café bar de A Coruña que enamora por su sencillez

Cada vez son más las parejas que buscan bodas alejadas de los grandes salones y de los formatos tradicionales. Judit y Uxío lo tuvieron claro desde el principio, querían una celebración íntima, relajada y con personalidad. La encontraron en Casa Pepita, un café bar situado en el histórico edificio que durante décadas albergó La Gran Antilla, en pleno centro de A Coruña.

El enlace tuvo lugar el pasado 29 de mayo. Tras darse el "sí, quiero" en el Ayuntamiento de A Coruña, los invitados recorrieron apenas unos metros hasta llegar al local de la calle Riego de Agua, donde les esperaba una celebración pensada al detalle.

El objetivo era crear un ambiente acogedor, casi como una reunión entre amigos. La iluminación se apoyó en decenas de velas y una decoración floral en tonos blancos y cítricos que realzaba la personalidad del espacio sin restarle protagonismo. "Nuestra idea era celebrar una boda íntima y relajada, con una iluminación cálida a base de velas y un ambiente en el que todos los invitados se sintieran a gusto. El encanto de Casa Pepita hacía el resto", explican.

La organización corrió a cargo del propio equipo de Casa Pepita, que diseñó la decoración, la papelería, el catering y coordinó el servicio durante toda la jornada. Para hacer realidad la propuesta contaron con la colaboración de varios proveedores. La Bendita Flor se encargó de la decoración floral; Praliné Bombonería elaboró la tarta; Lecolé Gourmet instaló una barra de coctelería y Peligro DJ y Mas Music DJs pusieron la banda sonora a la celebración.

Tarta elaborada por Praliné Bombonería Cedida

Libros como recuerdo para los invitados

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el regalo elegido para los invitados. En lugar de los recuerdos habituales, Judit y Uxío seleccionaron ejemplares de Restory Books, una elección que encajaba con el ambiente tranquilo y cercano que buscaban para ese día.

Además, repartieron cámaras desechables entre los asistentes para que ellos mismos capturaran algunos de los momentos de la celebración desde su propia perspectiva.

Catering en Casa Pepita Cedida

La primera de muchas bodas en Casa Pepita

Aunque Casa Pepita ya contaba con experiencia acogiendo cumpleaños, presentaciones de marca, talleres o eventos privados, esta fue la primera vez que el establecimiento organizó una boda.

La buena acogida de la celebración ha hecho que el local ya tenga cerradas nuevas bodas para los próximos meses, consolidando este formato para parejas que buscan un espacio diferente sin renunciar a una celebración cuidada.

En un edificio con más de un siglo de historia, Judit y Uxío demostraron que, en ocasiones, no hacen falta grandes escenarios para crear una boda inolvidable. Bastan un lugar con personalidad, una mesa compartida, flores, velas y la compañía de las personas más importantes.