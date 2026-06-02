Estrella Galicia recupera 8 fiestas populares gallegas este verano en una nueva edición de A Nosa Verbena

Estrella Galicia volverá a apostar este verano por las fiestas populares del rural gallego. La cervecera ha anunciado las ocho verbenas seleccionadas en la quinta edición de A Nosa Verbena, una iniciativa que busca recuperar celebraciones desaparecidas o en riesgo de desaparición para mantener vivas algunas de las tradiciones más arraigadas de Galicia.

Las verbenas seleccionadas en 2026 son San Xoán do Coto (A Coruña), San Pedro de Lantaño (Pontevedra), San Bieito de Grou (Ourense), Santa Mariña de Pena Folenche (Ourense), San Pedro de Fiz de Xuances (Lugo), San Roque de Gullade (Lugo), Nosa Señora do Libramento de Rubiós (Pontevedra) y Os Remedios – San Xosé da Carballeira (Ourense),

En esta edición, Estrella Galicia duplica las fiestas recuperadas y, desde su puesta en marcha en 2022, A Nosa Verbena ha contribuido a recuperar un total de 21 fiestas populares en distintas localidades gallegas. El objetivo es apoyar la vida social y cultural de los pequeños municipios, reforzando el papel de las verbenas como espacios de encuentro vecinal.

En el caso de San Xoán do Coto, Yolanda Pedreira, integrante de la comisión de fiestas, destaca que “recuperar la Verbena de San Xoán significa alegría conjunta para la aldea y, sobre todo, para nuestros mayores, quienes nos ayudaron y ayudan a mantener viva la leyenda que hay en este Monte Medela donde se ubica la capilla de San Juan”.

El componente emocional también está presente en otras candidaturas seleccionadas. Desde San Bieito de Grou, Jesús Deibe subraya la ilusión por recuperar una celebración histórica: “Recuperar la verbena de San Bieito es algo que a un grupo de gente de la zona nos hace mucha ilusión. Recordamos con nostalgia los tiempos en los que había una fiesta muy concurrida por personas llegadas de toda la comarca. Este año, por fin, podremos volver a llenar de vida una romería que se celebra desde hace siglos”.

"A Nosa Verbena" se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales proyectos de recuperación del patrimonio festivo gallego. La iniciativa cuenta además con una banda sonora propia, el tema A nosa verbena, del artista gallego Ortiga.

"Cada proyecto seleccionado refleja el esfuerzo de comunidades que no quieren perder su identidad festiva y que vuelven a hacer de sus fiestas un punto de encuentro imprescindible", señala Cristina Canosa, responsable de gastronomía y proximidad de Corporación Hijos de Rivera.

Con esta nueva edición, la iniciativa reafirma su apuesta por mantener vivas las tradiciones populares del rural gallego y por devolver a muchas aldeas unas celebraciones que forman parte de su identidad colectiva.