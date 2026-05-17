Ya es oficial: personas mayores de 65 años podrán viajar a Galicia con gastos de avión y alojamiento incluidos

La necesidad y la búsqueda de nuevas oportunidades llevaron a muchas personas, con nacionalidad española y origen gallego, a emigrar hace años. Sin embargo, a terriña é a terriña. Y eso nunca cambia.

Para favorecer el reencuentro de las personas gallegas mayores de 65 años residentes en el exterior con su tierra de origen, la Secretaría General de la Emigración ha puesto en marcha la convocatoria de 2026 del programa 'Reencuentros con Galicia'.

250 plazas para viajar gratis a Galicia

Un total de 250 personas podrán disfrutar de esta experiencia, que ya aparece publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio.

En concreto, el programa 'Reencuentros con Galicia' se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre, y durante su estadía las personas beneficiarias se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta de Galicia en Panxón, en Nigrán (Pontevedra), y O Carballiño (Ourense).

Estas, además, participarán en un completo programa de actividades socioculturales orientadas a favorecer el contacto con la realidad gallega actual, el acercamiento a la cultura gallega y el refuerzo de los lazos familiares y afectivos.

Requisitos y condiciones de participación

Frente a las 200 plazas ofertadas en la anterior convocatoria, la Xunta ampliará en 50 plazas más la oferta para este 2026 ante el incremento de la demanda. No obstante, para participar en el programa, es requisito obligatorio cumplir las siguientes condiciones:

Ser una persona emigrante gallega

Poseer la nacionalidad española

Residir en el exterior de manera continuada, como mínimo, durante los últimos diez años naturales (2016-2026)

Tener 65 años el 7 de octubre de 2026

No haber participado en los últimos 10 años en programas de viajes a Galicia

Acreditar que se vale por sí misma para realizar las actividades básicas de la vida diaria

En un comunicado, la Xunta de Galicia explica que las personas participantes podrán viajar acompañadas por su cónyuge, pareja o familiares próximos.

En el caso de las personas mayores de 85 años, se establece el deber de viajar con una persona acompañante de entre 30 y 70 años, ampliándose el grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Ayudas totales o parciales en función del nivel de ingresos

Las ayudas para el programa 'Reencuentros con Galicia' consistirán en la financiación total o parcial, en función del nivel de ingresos de la unidad familiar, del coste del viaje de ida y vuelta desde sus países de residencia hasta Galicia y de la estadía en las residencias de tiempo libre de la Xunta.

Del total de plazas ofertadas, 134 contarán con financiación total del desplazamiento por parte del Gobierno regional y 116 funcionarán bajo un sistema de copago, con aportaciones de 600 euros en el caso de residentes en América y 250 euros en el caso de residentes en Europa.

El plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el 15 de junio.