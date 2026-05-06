Confirmado: los museos científicos de A Coruña abrirán gratis este sábado hasta las 19:00 horas

A Coruña celebrará este sábado 9 de mayo el Día de la Ciencia en la Calle. Será una jornada repleta de charlas, ciclos, experimentos y talleres para todos los públicos. Además, se sumará la entrada gratuita a los museos científicos de la ciudad.

El Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias acogerán el sábado 9 de mayo una jornada de puertas abiertas, en horario ininterrumpido de 10:00 a 19:00 horas, para acercar la ciencia tanto a pequeños como mayores.

Museos gratis en A Coruña este sábado

Sala Nautilius del Aquarium de A Coruña. Concello de A Coruña

El Día de la Ciencia en la Calle es ya una fecha marcada en rojo en el calendario. De hecho, este año celebra su 30ª edición con numerosas propuestas que incluye proyectos tecnológicos, actividades de extracción de ADN y una gran variedad de experiencias y juegos.

Otro de los grandes atractivos de esta cita es la entrada gratuita a los museos científicos de la ciudad, con acceso sin coste al Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias, que también abrieron gratis durante el paseo Martes de Carnaval.

En este contexto, la visita a las salas de exposición de la Casa das Ciencias será libre, sin reserva previa, pero para asistir a una sesión de Planetario hay que retirar invitaciones, que estarán disponibles a partir de las 09:00 horas del 8 de mayo en este enlace.

El sábado 9 de mayo, la Casa das Ciencias contará con una programación especial con seis sesiones entre las 11:00 y 18:00 horas. Estas son:

A las 11:00 horas: Polaris (en gallego y para mayores de 4 años)

Polaris (en gallego y para mayores de 4 años) A las 12:00 horas: La gran aventura del sistema solar (en castellano y para mayores de 7 años)

La gran aventura del sistema solar (en castellano y para mayores de 7 años) A las 13:00 horas: Vivir un eclipse (en gallego y para mayores de 10 años)

Vivir un eclipse (en gallego y para mayores de 10 años) A las 16:00 horas: Dinosaurios (en castellano y para mayores de 7 años)

Dinosaurios (en castellano y para mayores de 7 años) A las 17:00 horas: Hazelnuts (en gallego y para mayores de 4 años)

Hazelnuts (en gallego y para mayores de 4 años) A las 18:00 horas: Vivir un eclipse (en castellano y para mayores de 10 años)

La visita a la Domus también será libre, sin reserva previa, pero el acceso a la MiniDomus, el nuevo espacio para niños de hasta 6 años acompañados de al menos una persona adulta, exigirá realizar una reserva previa.

Esta podrá hacerse desde las 09:00 horas del 6 de mayo en este enlace.

Finalmente, para visitar el Aquarium Finisterrae será imprescindible realizar una reserva de entrada, que podrá hacerse con un máximo de 3 días de antelación en este enlace. Para facilitar el acceso a las personas mayores de 65 años, estas podrán acceder sin reserva.

El último acceso al Aquarium se realizará a las 18:00 horas, mientras que en la Casa das Ciencias y Domus será a las 18:30 horas.