Planes en A Coruña para este fin de semana: humor, conciertos, deporte y mucho más

Algunos de los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana

A Coruña despide abril con un fin de semana repleto de actividad cultural y de ocio. Del viernes 24 al domingo 26, la agenda estará protagonizada por el EMHU 2026, que concentra buena parte de la programación humorística, pero también habrá espacio para conciertos, deporte de primer nivel, fiestas nocturnas y espectáculos familiares.

La ciudad combinará durante estos días grandes escenarios como el Teatro Colón, el Palacio de la Ópera o la Sala Pelícano con propuestas repartidas por distintos puntos, consolidando un fin de semana especialmente intenso para vecinos y visitantes.

Humor: el EMHU toma A Coruña

Omayra Cazorla presenta Disparate EMHU

El Encuentro Mundial de Humorismo vuelve a convertir A Coruña en epicentro de la comedia con una programación repleta de nombres destacados.

El viernes 24 arranca con Omayra Cazorla, que presenta Disparate a las 19:00 horas en la Sede Afundación, un espectáculo irreverente y sin filtros. Ese mismo día, a las 21:00 horas, llegará el esperado Match de Impro de A Escola de Impro.

El sábado 25 será una de las jornadas más intensas. A las 12:30 horas, el Teatro Colón acoge Animus Iocandi, con David Perdomo, Ignatius Farray y Laura Márquez. Por la tarde, el humor seguirá con Nanutria, que actuará a las 18:00 horas en el mismo recinto.

A esa misma hora, en la Sede Afundación, Bárbara Grandío presentará Contra todo pronóstico, un espectáculo escénico que mezcla autobiografía, humor y reflexión. La jornada se cerrará con Facu Díaz, que llevará al Teatro Colón Esto no es culpa de nadie a las 21:00 horas.

El domingo 26 continuará el festival con dos grandes propuestas: Pintando a mona xuntos, con Miguel Lago y Roberto Vilar, en el Teatro Colón (17:30 y 20:00 horas), y Estirando el chicle: El show de mentira y traición, con Carolina Iglesias y Victoria Martín, a las 18:30 horas en el Palacio de la Ópera.

Conciertos del fin de semana

El Arrebato actuará en el Palacio de la Ópera el 25 de abril

La música también tendrá un papel destacado. El viernes 24, el Teatro Colón recibe a El Consorcio, que actuará a las 20:00 horas con un repertorio que repasará los grandes éxitos de Mocedades y su propia trayectoria.

El sábado 25 será el turno de El Arrebato, que llega al Palacio de la Ópera con su gira El viaje inesperado. El concierto comenzará a las 20:30 horas.

Fiestas en Sala Pelícano

Nueva edición del tardeo POMPÄ en la Sala Pelícano

La Sala Pelícano volverá a concentrar parte del ocio nocturno del fin de semana. El viernes 24 acogerá La Equis (X), una fiesta que se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios del calendario nocturno, con presencia habitual de creadores de contenido, influencers y DJs.

El sábado 25 llegará una nueva edición del tardeo POMPÄ, en horario de 18:00 a 23:30 horas, con sesiones centradas en indie pop y pop nacional.

Deporte en A Coruña

XXX Carreira Alternativa en A Coruña. Concello de A Coruña

El deporte también tendrá protagonismo durante estos días. Entre el 24 y el 27 de abril, el Palacio de los Deportes acoge la Karate 1-Series A, una de las competiciones más prestigiosas del circuito internacional, con más de 1.500 deportistas.

El domingo 26, a las 12:00 horas, el Deportivo femenino se enfrentará al Alhama CF en una nueva jornada de Primera División Femenina.

Ese mismo día, a las 13:00 horas, la plaza de María Pita será punto de salida de la tradicional Carrera Alternativa, una cita inclusiva ya consolidada en el calendario local.

Planes para familias

"Zapatos", un espectáculo dirigido a bebés y primera infancia

Entre las propuestas familiares destaca Zapatos, un espectáculo dirigido a bebés y primera infancia que podrá verse el domingo 26 en el Teatro del Andamio.

La obra propone una experiencia sensorial en torno a objetos cotidianos convertidos en historias, en una función diseñada para niños y niñas a partir de un año.