Los amigos de Santiago que triunfan con su humor auténtico en redes: "Es importante llevarse bien"

Diez amigos y un objetivo: la risa. Reírse ellos y hacer reír. Zoe, Manu, Sergio, Pablo, Andrea, Iria, Sara, Zaira, Xeila y Julia son diez jóvenes que viven en Santiago de Compostela que han logrado conquistar las redes sociales a través del humor y la naturalidad gracias a su proyecto Temporada Trece.

Con más de 60.000 seguidores en Instagram, el grupo comenzó a publicar contenido hace menos de un año en su perfil. Una de las artífices, y la que se encarga de gestionar las redes, es Zoe García (@conzdezoe), que trabaja en el sector del marketing y llevaba años creando contenido en su propia cuenta.

"Subía habitualmente vídeos de mis amigos y la respuesta era buenísima. La gente decía 'qué maravilla de amigos'", explica Zoe García. En verano de 2025, la joven creó una cuenta sorpresa para su amigo Manu (@Manu_Rey_), que tardó 21 días en saber de su existencia.

Amigos de Temporada Trece, en una foto de familia. Cedida

Los amigos subían a este perfil vídeos graciosos del protagonista, que sin saberlo se estaba haciendo viral. Uno de los comentarios más comunes, de nuevo, hacía referencia a la bonita amistad que los unía. Zoe García les propuso entonces crear una cuenta conjunta.

"La respuesta fue muy buena. En un par de días ya teníamos 10.000 seguidores a través de las cuentas de Manu y mía. En las últimas semanas tuvimos un boom porque pasamos de tener 15.000 seguidores a 50.000. Estamos alucinando", confiesa la influencer.

Vídeos de lo cotidiano

Zoe, Manu, Sergio, Pablo, Andrea, Iria, Sara, Zaira, Xeila y Julia son un grupo de amigos consolidado que, pese a que tienen una media de 30 años y vidas muy diferentes, han conseguido sacar tiempo de calidad para pasarlo juntos. Algo que se refleja en Temporada Trece.

"Lo único que hacemos es grabar vídeos de cosas cotidianas que solemos hacer. Por ejemplo, cuando vamos de casa rural hacemos nominaciones y a la gente la hace gracia. También nos grabamos teniendo conversaciones absurdas sobre cuáles son tus galletas favoritas y cómo las mojas en leche, y si hay algún trend que nos guste, nos unimos", explica Zoe García.

Unos vídeos que se caracterizan por la naturalidad, la autenticidad y el buen rollo y que han conquistado a miles de seguidores en redes sociales. "Temporada Trece capta esos momentos cotidianos que todos tenemos con nuestros amigos", añade la influencer. Más allá de la autenticidad, Zoe García destaca que también son diferenciadores porque son un grupo.

"La idea principal es que la gente se ría y se lo pase bien, que también entienda que hay tipos de amistad que son sanos" Zoe García, miembro de Temporada Trece

"No conocemos en redes ningún grupo de amigos como nosotros. Es una cuestión complicada, tenéis que tener mucha confianza entre vosotros porque no todo el mundo hace lo mismo. Es importante llevarse bien, entenderse al 100% y ser comprensivos. Eso es la base no solo de esto, sino de cualquier grupo de amigos", indica García.

Un grupo que ya existía antes de esta aventura que bautizaron, precisamente, con el nombre que tienen en WhatsApp: "Siempre hablamos de que no nos pueden pasar tantas cosas, somos como una serie de televisión. En WhatsApp nos llamamos 'Temporada 13, capítulo 6' porque cada día nos pasa una cosa nueva, si no es a uno es a otro, y siempre es surrealista".

La temporada 13, en realidad, va por la primera en Instagram, donde Zoe García es la encargada de asegurarse de que salga el contenido. "Fluimos, cuando tenemos contenido lo podemos subir y cuando no, no. Pero intento recuperar vídeos de hace años porque sé que le gustan a la gente", explica la influencer.

Y no solo a sus seguidores. Varias marcas han confiado en Temporada Trece para hacer colaboraciones gracias al humor de estos jóvenes que no cuentan detalles de su vida personal. "La idea principal es que la gente se ría y se lo pase bien, que también entienda que hay tipos de amistad que son sanos", indica Zoe García.

Uno de los vídeos que más les gusta es el de los helados de Manu, ya que fue el origen de la cuenta de Manu y el germen para Temporada Trece. Este perfil, además, tiene uno con ocho millones de visualizaciones en el que Iria y Zaira se ríen mientras Manu juega al escondite. Un "emblema" del grupo que ha llegado muy lejos.

"No tenemos como planes de futuro como tal. Obviamente, a día de hoy soñamos con poder vivir juntos de esto porque la verdad es que no se siente como un trabajo a pesar de tener que dedicarle tiempo. Es difícil poder vivir de esto, pero que las marcas confíen en nosotros después de tan poco tiempo nos hace muchísima ilusión", indica García.

Los 10 amigos, además, ven en Temporada Trece una oportunidad de crecer y hacer cosas juntos. Precisamente, con el objetivo de remar en la misma dirección, tienen el compromiso de priorizar su amistad por encima de todo, incluso esta iniciativa, y hacerlo mientras quedan para tomar un café y organizan los planes de la semana siguiente.

¿Y qué es lo que más disfrutan de Temporada Trece? "Grabar los vídeos es lo más divertido", señala Zoe García, que añade: "Si podemos influir a alguien para que vea que una amistad verdadera y bonita no implica reproches y solo discute desde un punto de vista sano, maravilloso. Y si no, simplemente queremos hacer reír".