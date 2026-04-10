Santiago Segura (60), sobre su relación con Cañita Brava: "Cada dos por tres viene de Galicia y se queda en mi casa"

Ayer acudió a La Revuelta Santiago Segura con motivo de su película Torrente Presidente, que está siendo un gran éxito de taquilla y se ha convertido en la más exitosa de la saga. Durante la entrevista con David Broncano, repasaron distintos aspectos del filme y algunas anécdotas relacionadas con su producción.

Uno de los momentos más destacados fue cuando hablaron de Cañita Brava, uno de los personajes más icónicos de "Torrente". Recordaron su mítica frase "me debes 6000 pesetas de whisky", que les sigue provocando risa cada vez que la escuchan. Tras tantos años colaborando, Cañita mantiene una relación muy cercana con Santiago Segura.

"Sigue al pie del cañón"

Natural de As Xubias (A Coruña), Cañita Brava mantiene desde hace años una estrecha relación con Santiago Segura, algo que volvió a quedar patente durante el paso del cineasta por La Revuelta.

En la entrevista con David Broncano, ambos recordaron con cariño al icónico colaborador de la saga Torrente. "Me ha dado alegría ver, porque claro, tantos años después, no sabía si Cañita Brava seguiría", comentaba Broncano.

"Al pie del cañón", respondió Segura, explicando que recientemente se recuperó de un problema de salud. "A sus 80 años dice: ¿Cuándo hacemos la siguiente? La gente la está pidiendo", añadió, imitando esa voz característica del gran Cañita.

Broncano también se acordó de las veces que coincidió con él: "Doy por hecho que él no se acuerda de mí, porque iba a lo suyo Cañita, pero yo le cogí mucho cariño. Me pareció un tío muy entrañable", señaló.

Por su parte, Segura quiso destacar lo cercana que es su relación fuera de las cámaras. "Es tan entrañable que cada dos por tres viene de Galicia y se queda en mi casa. Viene a comer y todo", explicó, subrayando el vínculo que mantienen con el tiempo.

Además, compartió una anécdota que provocó las risas del público: "Tiene la peculiaridad de que está obsesionado porque dice que la gente va a ver la película solo por él". Un comentario que resume perfectamente el carisma único de Cañita Brava, figura imprescindible del universo Torrente.

"Es un grande. Es muy simpático", finalizó Santiago Segura.