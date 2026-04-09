Vuelve A Nosa Verbena: Estrella Galicia lanza su quinta edición para recuperar fiestas populares

Estrella Galicia vuelve a apostar por las tradiciones populares con el lanzamiento de la quinta edición de A Nosa Verbena, un proyecto que busca recuperar celebraciones desaparecidas en distintos puntos de Galicia. En esta nueva convocatoria, la iniciativa permitirá reactivar cuatro verbenas, una en cada provincia, reforzando su vínculo con el territorio y el mundo rural.

El plazo de inscripción se abrirá este jueves 9 de abril y permanecerá activo hasta el día 28. Durante este periodo, las localidades interesadas podrán presentar su candidatura a través de la web oficial del programa.

Para participar, será necesario que la verbena haya dejado de celebrarse o esté en riesgo de desaparecer, así como contar con una persona implicada en su organización que colabore con la compañía para garantizar su recuperación y continuidad en el tiempo.

Desde su puesta en marcha en 2021, A Nosa Verbena ha contribuido a devolver la actividad festiva a numerosas localidades, consolidándose como una herramienta para preservar la cultura popular gallega. Con esta edición, el programa alcanzará las 25 fiestas recuperadas.

Convocatorias anteriores

En la pasada convocatoria, las verbenas de Celaguantes (Ourense), Gondar (Lugo) y Sabadín (Pontevedra) fueron seleccionadas, devolviendo a estos núcleos celebraciones con música, charangas y actividades que dinamizan la vida social y económica.

"La recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones. Desde Hijos de Rivera queremos contribuir a que estas tradiciones sigan vivas en el entorno rural gallego", señala Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera.

En las próximas semanas, la compañía analizará las propuestas recibidas para elegir las cuatro localidades participantes. Con esta iniciativa, Estrella Galicia refuerza su compromiso con su origen y con el impulso de la cultura local.