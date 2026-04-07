Luis Zahera (59), sobre su trabajo en Nueva York colgando abrigos de lujo: "Encontré la cabeza de un conejo"

El actor gallego Luis Zahera acudió al programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, para hablar de su monólogo Chungo, con el que se encuentra de gira por diferentes lugares de España. Se trata de un espectáculo en el que muestra su faceta más personal en clave de comedia, con ese estilo tan peculiar que lo caracteriza.

Durante la entrevista no faltaron las anécdotas personales, así como varias historias que también forman parte del propio monólogo y que son, cada una, más divertida que la anterior: desde cómo fue su estancia en Nueva York, hasta su primer casting en Galicia y, por supuesto, algún recuerdo de su etapa en el colegio religioso.

El trabajo de Luis Zahera en Nueva York

El actor Luis Zahera recordó en El Hormiguero, junto a Pablo Motos, una de las etapas más sorprendentes de su juventud: su aventura en Nueva York, a donde se marchó siendo muy joven en busca de oportunidades.

Como ya había contado en otras ocasiones, trabajó en empleos muy diversos, entre ellos en la demolición de las Torres Gemelas. Sin embargo, en esta ocasión quiso ir más allá y compartir una anécdota tan inesperada como impactante que vivió mientras trabajaba en un restaurante de lujo regentado por un italiano.

Allí, su labor consistía en recoger y colgar abrigos, aunque su curiosidad le picaba demasiado. "Miraba en los bolsillos y en los bolsos. Quería ver lo que llevaban", confesó con naturalidad, desatando las risas del público gracias a ese tono tan suyo.

En uno de esos momentos de curiosidad, se topó con algo inesperado: "Encontré la cabeza de un conejo recién decapitada", relató, dejando al público sorprendido. La reacción fue inmediata: "No volví a mirar nada, fue la última vez", añadió entre risas.

Esta historia es una de las muchas que componen su monólogo Chungo, y que puede verse en diferentes lugares de España.

Su primer casting en Galicia

Tras su etapa en Nueva York, Luis Zahera regresó a Galicia con ganas de abrirse camino en el mundo de la interpretación. Aún sin nombre artístico y con más ilusión que experiencia, el actor recordó cómo fueron sus primeros pasos y aquel primer casting que le llevó a estar donde está hoy.

"Lo que aprendí en Nueva York fue a llamar por teléfono", comentó, dejando claro que, más allá de los trabajos que desempeñó allí, también ganó soltura para buscar oportunidades. Y fue precisamente así como se enteró de una ocasión que no podía dejar escapar: "Me enteré de que en el Centro Dramático Galego, Roberto García Bolaño necesitaba un personaje".

Sin dudarlo, decidió presentarse al casting, aunque por aquel entonces su experiencia se limitaba, en parte, a haber trabajado como tramoyista. "Me citó en un bar", recordó.

El papel no era protagonista, pero sí una oportunidad. "Era un papel de reparto que es un borracho que entra a la hora y media de espectáculo".

La audición tuvo lugar in situ, en un bar de Santiago de Compostela y, fiel a su estilo, Zahera se lanzó: "Haciendo el imbécil, el borracho... y me dieron el papel. Tengo un recuerdo muy bonito de aquello", finalizó entre aplausos del público.