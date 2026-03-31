María Pérez, se jubila en A Coruña tras 50 años en la farmacia de Plaza de España: "Empecé con 15 años" Cedida

María Pérez colgará su bata este miércoles, 1 de abril, después de 51 años atendiendo a clientes en la Farmacia Castro de Plaza de España en A Coruña. Esta técnica de farmacia, natural de Cambre, ha atendido a cientos de vecinos y vecinas de Montealto y Pescadería, siempre desde un trato cercano sin perder de vista su vocación por esta profesión. "La verdad es que no me voy cansada. No quería la jubilación, pero hay que disfrutar de cada etapa", confiesa a Quincemil.

Sus compañeros la definen como "una referente diaria y pieza clave del espíritu del local". De hecho, María confiesa que estos días ha recibido muchas palabras de cariño por parte de sus clientes de toda la vida: "Estuve apuntando sus números de teléfono y estoy intentando cuadrar para verme con ellos. Aunque seguiré visitando la farmacia para verlos a todos".

Toda una vida dedicada a ayudar a los demás: "Creo que he ayudado y lo he hecho lo mejor que he podido. La farmacia no es solo vender medicinas; es ayudar y escuchar, somos un poco psicólogos. Me sé la vida de los clientes y ellos me lo han compensado estos días con sus agradecimientos".

"Empecé con 15 años", afirma María que cuando cruzó por primera vez las puertas de esta farmacia no sabía que se convertiría en su puesto de trabajo para toda la vida. "Pasé por tres jefes. Todos ellos maravillosos, aprendí un montón", apunta.

Clientes como familia

Desde entonces, ha sido testigo del crecimiento del barrio y de la evolución de una farmacia que, siendo la primera de la zona, ha pasado por distintos propietarios hasta su actual etapa como Farmacia Castro de Plaza de España. "Tenemos una clientela fantástica, maravillosa y muy cariñosa. A la mayoría los considero familia: me han apoyado, he crecido con ellos y les estoy muy agradecida", señala.

"Me sé la vida de los clientes y ellos me lo han compensado estos días con sus agradecimientos" María Pérez, técnica en la farmacia de Plaza de España de A Coruña.

"¿Y cuál es el secreto de la atención al público?", le pregunto. "Que te guste y que seas feliz en tu trabajo. Si escuchas a la gente y hablas con ellos, porque en una farmacia te van a hablar de enfermedades, son muy agradecidos".

Este miércoles a las 15:00 horas sus compañeros y clientes despedirán a María poniendo el broche de oro a toda una vida profesional marcada por la dedicación a los demás. "Estoy deseando viajar, pero me encantaría poder seguir. Se me ha pasado en un plis plas", concluye María.