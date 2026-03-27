Pandiani, ex futbolista del Dépor, se cuela en 'La Revuelta': "Iba a entrenar en camión"

El artista asturiano Rodrigo Cuevas visitó el programa de La Revuelta y conquistó a todo el público con su humor, su orgullo por sus raíces y una actuación musical que sorprendió a todos los espectadores. Durante la entrevista, compartió risas con David Broncano, en un ambiente lleno de anécdotas.

Cuevas comentó en tono de broma que se había comprado un camión para transportar la escenografía de su gira, aunque no tiene carné. Esto llevó a Broncano a recordar al exfutbolista del Deportivo de La Coruña, Walter Pandiani, destacando entre risas que "era muy bueno" y que "iba a entrenar en camión".

"El tío se compró un Ebro y llegaba a entrenar en camión"

Rodrigo Cuevas contó con humor que se compró un camión para transportar la escenografía de su gira, aunque en realidad todavía no tiene carné. La ocurrencia dio pie a un momento divertido en el programa de La Revuelta, donde David Broncano reaccionó entre risas: "me gustaría a mí tenerlo".

A partir de ahí, Broncano enlazó la anécdota con el fútbol y recordó a Walter Pandiani: "El primer recuerdo que me ha venido es, gente que le guste el fútbol se acordará, había un futbolista uruguayo que se llamaba Pandiani, era muy bueno, cuando todos sus compañeros llegaban con deportivos, con Porsches, con Ferrari y tal, el tío se compró un Ebro y llegaba a entrenar en camión".

Y continuó con nostalgia y humor: "¿Os acordáis de esto del Dépor?", ante la afirmación del público. "Pensaron que era de cachondeo y el tío se tiró tres temporadas con el puto camión llegando a la ciudad deportiva", dijo entre risas.

"El Rifle" Pandiani llegó al Deportivo de La Coruña en el año 2000, después de que los coruñeses ganaran la Liga. Ganó tres títulos con la camiseta blanquiazul: la Copa del Rey del 2000-2001 (el famoso Centenariazo), y dos Supercopas de España, la de 2000 y la de 2002.