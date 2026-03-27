El laberinto más grande de España reabrirá este sábado en Galicia: más de 6.000 m2 y entradas desde 3 euros

La llegada del buen tiempo en Galicia tiene un efecto directo en la programación cultural, festiva y de ocio. La agenda se llena de citas musicales y gastronómicas, junto con otras fechas destacadas.

Entre ellas sobresale la reapertura del laberinto más grande de España, el Laberinto de Breogán, que ya ha anunciado su fecha para este 2026 y que, además, coincide con el inicio de la Semana Santa.

El Laberinto de Breogán ya tiene todos listo para su reapertura

Si todavía no tienes planes para esta Semana Santa, tenemos una propuesta que te va a encantar: el Laberinto de Breogán ya tiene todo listo para, a partir de este sábado 28 de marzo, recibir a miles de visitantes.

Situado en el municipio de Vilarmaior, a menos de 30 minutos en coche de A Coruña, el laberinto más grande de la Península ibérica permanecerá abierto desde mañana sábado, 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, y hasta el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Este espacio verde, con 6.120 metros cuadrados de interminables pasillos y 4.000 árboles dispuestos en forma de cruz celta, es un plan perfecto para disfrutar con amigos o en familia esta Semana Santa 2026, aprovechando los festivos del Jueves y Viernes Santo en Galicia, que se unen al sábado y domingo.

Se tarda de media unos 40 minutos en completar el recorrido y, además, las mascotas son bienvenidas, aunque deben llevar correa y bozal si así lo estipula la ley.

El Laberinto de Breogán abrirá sus puertas los fines de semana y en fechas especiales en horario de tarde. En días festivos o señalados, el horario se ampliará también a la mañana. A partir del verano, además, abrirá entre semana.

A continuación, te detallamos los días de apertura y horario completo de la temporada 2026:

Marzo

28 de marzo de 16:30 a 20:00 horas

Abril

Días 2 y 3 de 11:00 a 20:30 horas

Sábados y domingos de 16:30 a 20:00 horas

Mayo

Días 1 y 17 de 11:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas

Sábados y domingos de 16:30 a 20:00 horas

Junio

Sábados y domingos de 16:30 a 20:00 horas

Julio

De martes a viernes de 17:00 a 20:30 horas

Sábados, domingos y festivo del día 25 de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas

Agosto

Todos los días de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas

Septiembre

Sábados, domingos, y los días 1, 2, 3 y 4 de 16:30 a 20:00 horas

Octubre

Sábados, domingos y festivo del día 12 de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas

Noviembre

Día 1 (fin de temporada) de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas

"En verano los chubascos no suelen ser persistentes, por eso en julio y agosto abrimos también los días lluviosos. El resto de meses, si es alta la probabilidad de lluvia, cerramos", informa la organización del Laberinto de Breogán.

La entrada tiene un precio de 6 euros para adultos y de 3 euros para niños de 7 a 11 años. Los menores de 6 años pueden acceder gratis. Las entradas se compran en el quiosco que hay al lado del laberinto y se puede pagar en efectivo o con tarjeta.

Desde el Laberinto de Breogán recomiendan traer calzado cómodo, gorra y protección solar. Existen puertas rápidas de salida y un número de teléfono en el ticket de la entrada por si alguien precisa ayuda.

Fuera del laberinto hay un quiosco con terraza sombreada, merendero, parking gratuito y aseos.