Dinosaurios a tamaño real y espectáculos de Marineda Kids: así será la agenda familiar de Marineda City esta primavera

Dinosaurios animados de hasta 7 metros sorprenderán e interactuarán con los visitantes. Durante Semana Santa, el centro comercial tendrá una programación especial los días 1, 2 y 4 de abril

Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, acogerá los próximos días 18, 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo una espectacular experiencia jurásica que transformará el centro en un auténtico escenario prehistórico. Jurassic Days propone un viaje a la era de los dinosaurios a través de figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para poder interactuar con los visitantes.

Esta iniciativa gratuita ofrecerá varios pases diarios en los que los asistentes podrán contemplar de cerca y hasta tocar dinosaurios a tamaño real con un alto nivel de detalle: texturas de la piel, movimientos realistas y rugidos que recrean fielmente el universo jurásico.

Entre las especies protagonistas estarán un ágil Velociraptor con su cría, un imponente Triceratops y el temido Tyrannosaurus Rex, con más de 7 metros de longitud. Cada pase contará con un dinosaurio diferente como figura central, permitiendo descubrir las características y curiosidades de cada especie. Así, la experiencia contará con un guía que compartirá datos y anécdotas sobre cada dinosaurio, fomentando la interacción con el público y aportando un componente divulgativo a la actividad. Además, la ambientación sonora, inspirada en las grandes producciones cinematográficas ambientadas en la prehistoria, contribuirá a generar una atmósfera envolvente.

Al finalizar cada jornada, los visitantes que lo deseen podrán acercarse a los dinosaurios y fotografiarse con ellos en un photocall habilitado especialmente para la ocasión. Y, en redes sociales, Marineda sorteará una tarjeta de regalo por valor de 100€ entre todos aquellos seguidores que suban una foto y etiqueten al centro con el hashtag #jurassicdaysmarineda.

La experiencia Jurassic Park podrá disfrutarse en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0, en frente de Zara) los días 18, 20, 26 y 27 de marzo con pases a las 17:30h, 18:30h y 19:30h; mientras que los días 21 y 28 de marzo los pases serán a las 12:00h, 17:00h y 18:00h.

Con esta iniciativa, Marineda City continúa reforzando su apuesta por ofrecer propuestas de ocio diferenciales y gratuitas que complementen su oferta comercial y consoliden su posicionamiento como destino de referencia en Galicia para disfrutar de un plan en familia.

Especial Marineda Kids en Semana Santa

Marineda City ha preparado varios espectáculos para amenizar la Semana Santa dentro de su programa Marineda Kids. Así, el miércoles 1, la banda Trío Detrés presenta el show Máis ritmo, que mezcla improvisación y situaciones disparatadas con mucho ritmo. El jueves 2, será el turno de los cuentacuentos musicales con Xogando coa música. Por su parte, la compañía Pedras de cartón representará el sábado 4 su nuevo montaje inspirado en el clásico de la literatura universal, Quixote.

Los espectáculos del programa familiar Marineda Kids, que son gratuitos, tendrán lugar a las 17h en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0). Están destinados a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Programación Marineda City marzo-abril