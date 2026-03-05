El museo de Estrella Galicia dedica una nueva exposición al piloto Carlos Sainz en A Coruña

El Museo de Estrella Galicia ha inaugurado una nueva exposición temporal dedicada al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, una muestra que repasa su trayectoria deportiva y el vínculo que mantiene desde hace más de una década con la marca gallega Estrella Galicia 0,0.

La exposición reúne objetos personales y piezas históricas del piloto, entre ellas el kart con el que compitió en sus primeros años, además de cascos utilizados en algunas de sus carreras más importantes en Fórmula 1, trofeos, monos y equipamiento real de competición.

Todo ello permite recorrer la evolución del deportista desde sus inicios hasta su consolidación en la máxima categoría del automovilismo.

El vínculo entre Sainz y Estrella Galicia 0,0 se remonta a 2013, cuando el piloto daba sus primeros pasos en el automovilismo profesional.

Desde entonces, la relación entre ambos se ha mantenido a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, convirtiéndose en una de las asociaciones más reconocibles del panorama deportivo español.

La muestra forma parte del espacio que MEGA dedica a los patrocinios deportivos, una sección que recoge la relación de la marca con diferentes disciplinas y equipos, desde el fútbol y el baloncesto hasta el motociclismo y la Fórmula 1.

La exposición puede visitarse dentro del recorrido habitual de MEGA, con cualquiera de las modalidades de entrada al museo. Los horarios y las entradas están disponibles a través de la web oficial del Museo de Estrella Galicia.