La Fundación María José Jove amplía a 12 sus rutas de senderismo inclusivo

La Fundación María José Jove (FMJJ) pondrá en marcha este mes de marzo una nueva edición de su programa anual de rutas de senderismo inclusivo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al entorno natural gallego a personas con movilidad reducida.

En esta edición, y dentro de su compromiso con la promoción del ocio inclusivo, la entidad amplía la programación hasta un total de 12 rutas -cuatro más que el año pasado- que se desarrollarán en las cuatro provincias gallegas. Como novedad, seis de estas salidas contarán con la participación de perros de terapia, incorporando un elemento adicional de motivación y bienestar para las personas participantes.

Las rutas se celebrarán entre marzo y agosto y están diseñadas para acercar a los participantes al patrimonio natural, cultural y ambiental de Galicia a través de itinerarios interpretados. Todos los recorridos se realizarán por senderos accesibles, con una longitud máxima de seis kilómetros, un nivel de dificultad bajo o medio-bajo y una duración aproximada de entre tres y cuatro horas.

En las seis rutas que incluirán perros de terapia, los animales acompañarán durante todo el recorrido a los participantes para favorecer la estimulación, la interacción y la motivación durante la actividad. En general, los perros irán sujetos con correa y, en aquellos tramos que lo permitan, podrán desplazarse sueltos para facilitar la interacción directa con los asistentes.

La inscripción para la primera de las rutas, que tendrá lugar el 22 de marzo en Cabana de Bergantiños y contará con perros de terapia, ya está abierta a través de la web de la Fundación: www.fundacionmariajosejove.org

Programación de rutas con perros de terapia 2026

Marzo Cabana de Bergantiños - Domingo día 22. Ruta para conocer el Castro de Borneiro y el Dolmen de Dombate. Recorrido de 4,5 kilómetros con accesibilidad media-alta que finalizará con una comida en el área recreativa de Briño. Horario: 09:30 - 17:00 horas. Salida desde la residencia universitaria Rialta.

Abril San Paio (Friol, Lugo) - Domingo 19 de abril. Horario: 09:30 - 17:00 horas. Salida desde la residencia universitaria Rialta.

Mayo Cospeito (Lugo) - Domingo 31 de mayo. Salida desde la residencia universitaria Rialta.

Junio Cabo Vilán (Camariñas, A Coruña) - Domingo 14 de junio. Horario: 09:30 - 17:00 horas. Salida desde la residencia universitaria Rialta.

Julio Guitiriz (Lugo) - Domingo 5 de julio Horario: 09:30 - 17:00 horas. Salida desde la residencia universitaria Rialta.

Agosto Acantilados de Loiba (Ortigueira) - Domingo 9 de agosto. Horario: 09:30 - 17:00 horas. Salida desde la residencia universitaria Rialta.



Además de estas seis rutas con perros de terapia, la Fundación desarrollará en abril y mayo otras seis salidas dirigidas específicamente a entidades que trabajan con personas con discapacidad en las provincias de Pontevedra y Ourense.