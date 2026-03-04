La iglesia gallega que esconde un impresionante fresco que recuerda a la Capilla Sixtina y que casi nadie conoce

Galicia cuenta con un inmenso patrimonio religioso. El paisaje gallego está marcado por monasterios, catedrales e iglesias que esconden auténticos tesoros en su interior como es el caso de Santa María de Nogueira de Miño, considerada la Capilla Sixtina gallega.

Ubicado en la parroquia de Nogueira de Miño, en el municipio de Chantada (Lugo), el templo de Santa María de Nogueira de Miño, que combina parte de los siglos XII y XVIII, es una parada obligatoria en la Ribeira Sacra por sus impresionantes pinturas renacentistas.

La Ribeira Sacra tiene su propia Capilla Sixtina

Frescos de la iglesia de Santa María de Nogueira de Miño Turismo Ribeira Sacra

Las espectaculares pinturas que cubren las paredes de Santa María de Nogueira de Miño, realizada al fresco sobre un mortero de cal y arena, y restauradas durante la segunda década del siglo XXI, se han ganado el sobrenombre de la Capilla Sixtina gallega, y no es para menos.

Para hablar del origen de estas pinturas nos tenemos que remontar a alrededor de 1560, cuando el llamado 'Maestro de Nogueira' llevó a cabo esta obra, que no fue descubierta hasta hace relativamente poco, en la década de 1970.

Estas pinturas murales fueron realizadas con la técnica del mezzo fresco, un método que combina el fresco tradicional con toques a seco, aplicado sobre un revoque de cal, y en ellas se presentan diferentes ciclos de tradición gótica y con elementos de impronta renacentista.

Así, la Capilla Sixtina gallega muestra un Juicio final con Cristo rodeado de un grupo de ángeles que, además, sostienen los elementos de la Pasión, al tiempo que "la corte celestial preside el conjunto sobre los condenados y el infierno", informa Turismo Ribeira Sacra.

Estas pinturas murales, por otro lado, también hacen alusión a episodios del ciclo de la Pasión de Cristo, la Anunciación y Coronación de la Virgen, el Martirio de San Sebastián o las imágenes del Sol con el Tetramorfos y la Luna con los cuatro vientos.

Info ⬇️⬇️ Guárdarte 🔐 este vídeo 📽️ para no perderte una de las Iglesias más bonitas de Galicia 😍 📝 Iglesia románica de la segunda mitad del sXII ⏰ Visitas 12:00 - 13:00 (🚫 lunes cerrado) 👤 Antonio, un vecino del pueblo, se encarga de abrir sus puertas todos los días y os hará una visita guiada muy interesante para conocer toda la historia de esta preciosa iglesia ⛪ gracias por tu gran labor, luchar por mantener esta joya y lograr su reconocimiento 🙌 🖼️ Las pinturas y murales de sus paredes son alucinantes 😵 un tesoro oculto de la Ribeira Sacra ⛰️ 💰 Precio entrada gratuito: se aceptan donativos 📍Iglesia Santa María de Nogueira de Miño, Chantada (Lugo)

Más allá de la obra pictórica del llamado 'Maestro de Nogueira', la iglesia de Santa María de Nogueira de Miño alberga en su interior un retablo de época barroca, "el cual cuenta con la particular presencia en los laterales de dos atlantes con vestimentas de época", un elemento singular en la retablística de la Ribeira Sacra.

Merecen también una mención especial el antiguo rosetón románico y el campanario. Este último elemento fue, según el testimonio de los vecinos, objeto de una curiosa disputa entre el párroco de Nogueira y otro de una parroquia vecina, quienes pugnaban por ver cuál de los dos se hacía con la campana más grande.

Finalmente, el templo de Santa María de Nogueira de Miño salió victorioso de esta peculiar disputa.