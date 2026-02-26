Tesla expone en A Coruña el único modelo Cybertruck de toda España: disponible hasta el 28 de febrero

El concesionario de Tesla ubicado en el Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, exhibe desde hoy, jueves 26 de febrero, hasta el sábado 28, el Tesla Cybertruck, una camioneta de diseño futurista y rompedor que no deja indiferente a nadie y acapara todas las miradas.

El Cybertruck expuesto en la tienda del centro comercial coruñés es, además, el único que se puede ver actualmente en España. Por ello, si eres un auténtico amante del motor, tienes la oportunidad de disfrutar de este impresionante modelo en vivo y en directo hasta este sábado.

Cybertruck en Marineda City

Los coruñeses y coruñesas están de suerte: la tienda Tesla en el Centro Comercial Marineda City exhibe hasta el sábado 28 de febrero el ya legendario Tesla Cybertruck, el único que puede verse actualmente en España.

Presentado en 2019, el Cybertruck destaca por su extraordinario diseño futurista, su imponente estética y su configuración de cuatro puertas y hasta seis plazas, convirtiéndose en uno de los vehículos más llamativos del mercado.

"Únase a nosotros para conocer el Cybertruck en exposición. Durante su visita, tendrá la oportunidad de probar el Model 3 o el Model Y", destacan desde la propia web de Tesla.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única: realizar una prueba de conducción gratuita, con una duración aproximada de 45 minutos, explorando tanto el Tesla Model 3, elegante y dinámico, como el versátil y espacioso Tesla Model Y.

Si te interesa llevar a cabo la prueba de alguno de estos modelos, puedes reservar tu plaza directamente en tienda o a través de la página web, asegurando tu sitio para vivir esta experiencia.

No pierdas la oportunidad de acercarte a la tienda, descubrir los últimos modelos disponibles para entrega inmediata, probarlos en carretera y recibir un asesoramiento totalmente personalizado que te permitirá conocer los detalles y ventajas de los vehículos de Tesla.