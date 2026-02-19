Los planes del fin de semana en Santiago de Compostela: la despedida del Carnaval y mucho más

Los planes del fin de semana que acompañan el fin de los Carnavales en Santiago de Compostela

El penúltimo fin de semana del mes en Santiago de Compostela le pone fin a las celebraciones del Entroido, pero también llega cargado de un amplio repertorio de eventos que no dejarán a nadie indiferente.

Este mismo jueves dará inicio uno de los eventos gastronómicos más relevantes de la ciudad: Santiago(é)Tapas. Paralelamente, tendrá lugar un nuevo espectáculo de Mentes Criminales. En esta ocasión podremos disfrutar en directo de Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaquero y Xosé A. Touriñán.

Conciertos del fin de semana

El atemporal grupo de rock español se presentará en Santiago este fin de semana

Nos espera un fin de semana de lo más rockero con el concierto exclusivo que darán Pignoise y el espectáculo que celebra el 10.º aniversario del Inferno Rock Bar. ¿Qué conciertos tienes apuntados en tu agenda?

El día de hoy, jueves 19, a las 21:00 horas tenemos una cita con el trío folclórico gallego Alana, quienes se presentarán en la Iglesia de la Universidad para dar un concierto gratuito como parte del programa de la Primavera Cultural compostelana.

La gran cita musical de hoy, jueves 19, será a las 21:00 horas en la Sala Capitol de la mano de Pignoise y su Ganas de Veros Tour. Llegarán a la capital compostelana con más fuerza que nunca para presentar en directo sus éxitos atemporales y las canciones de su nuevo disco.

El viernes 20 a las 20:30 horas será el turno de los Harlem Gospel Travellers de presentarse en la Sala Capitol para cantar en directo los éxitos de su nuevo álbum Rhapsody. Con esta gira internacional, el trío neoyorquino revisita el funk de los años 60 y 70 a través de un espectáculo contemporáneo e impresionante.

El sábado 21 a las 20:30 horas tendrá lugar la celebración del X Aniversario del Inferno Rock Bar en la Sala Capitol, donde se presentarán diferentes bandas locales como Segismundo Toxicómano, Moscow Death Brigade y Demenzia Social. Una noche inolvidable del mejor rock, punk, rap, hip-hop y muchísimo más.

Carnaval en Santiago de Compostela

Cartel del Entroido 2026 en Santiago de Compostela

Este fin de semana nos despediremos del Entroido 2026 en Santiago de Compostela. Tras un fin de semana cargado de celebraciones, comparsas, música, concursos, gastronomía y disfraces es hora de poner un fin a estas fiestas.

Los eventos de este fin de semana se concentrarán alrededor del sábado 21:

12:00 horas - Desfile de las Xeneraliñas da Semente Por Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriva y Plaza de Cervantes

12:30 horas - Vivas e Atranques En la Plaza de Cervantes



Santiago(é)Tapas

El primer concurso gastronómico del año en Santiago de Compostela llega a la ciudad este mes

El día de hoy, jueves 19, dará inicio la nueva edición del concurso Santiago(é)Tapas, que se extenderá hasta el 8 de marzo.

La 17.ª edición de Santiago(é)Tapas se proclama como uno de los primeros grandes eventos gastronómicos del año. Cada uno de los establecimientos participantes ofrecerá a sus clientes deliciosas tapas elaboradas con productos autóctonos gallegos.

Las opciones de tapas para consumir son de lo más variadas y van desde tapas tradicionales, creativas y dulces hasta tapas sin gluten, veganas o vegetarianas. El precio de cada una de ellas estará entre los 2 y 4 euros.

El horario de degustación de tapas será de 13:00 a 14:30 horas y de 20:30 a 21:30 horas.

Los locales participantes se encuentran distribuidos en ocho rutas o (e)Tapas que hacen homenaje a los Caminos de Santiago:

Camiño Inglés

Camiño Primitivo

Vía da Prata

Camiño de Inverno

Camiño Portugués

Camiño Francés

Camiño Fisterra-Muxía

Camiño do Norte

Para más información acerca de este evento o para conocer los restaurantes participantes en cada una de las (e)Tapas se puede consultar el siguiente enlace: santiagoetapas.gal

Representación de ICTUS (Anatomía de A derradeira leición de Castelao)

Representación de la obra teatral 'ICTUS'

El viernes 20 y sábado 21 a las 20:30 horas y el domingo 22 a las 18:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de ICTUS en el Auditorio de Galicia.

Esta obra, el nuevo proyecto de la Compañía Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional, propone un viaje por los traumas no resueltos de la memoria histórica.

Este dilema se refleja a través de la historia de una mujer que sufre un derrame cerebral durante la recepción de La última lección del maestro de Castelao en la Ciudad de la Cultura.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

Mentes Peligrosas

El show de humor 'Mentes Peligrosas' regresa a Santiago de Compostela y agota sus entradas

El sábado 21 a las 21:00 horas regresa uno de los mejores espectáculos de humor nacional al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

Mentes Peligrosas vuelve a los escenarios completamente renovado. Un show tan exitoso como el que vendió más de 140.000 entradas, pero con una frescura impecable.

En esta velada podremos disfrutar de las virtuosas y peligrosas mentes de Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaquero y Xosé A. Touriñán.

Las entradas ya están agotadas.

Legends Alive - Tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston

El concierto-tributo 'Legends Alive' llega a la ciudad de compostela este fin de semana

El sábado 21 a las 20:30 horas se podrá disfrutar del espectáculo en directo Legends Alive en el Teatro Compostela, donde podremos disfrutar de un triple tributo a tres grandes figuras de la música internacional.

El show estará protagonizado por Denice Daley como Tina Turner, participante de Got Talent y con una experiencia de más de 20 años en los escenarios; Paula Rigel como Whitney Houston, una artista multidisciplinar con más de 20 años de experiencia; y Craig Norris como Freddy Mercury, participante de Fame a Bailar!

¿Te lo vas a perder? Las entradas están a la venta desde 18,70 euros en Ataquilla.com