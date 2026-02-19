Los hosteleros de A Coruña despiden el Antroido: "Ni la lluvia frena las ganas de Carnaval"

El Carnaval o Antroido 2026 deja en A Coruña un buen sabor de boca a los hosteleros de la ciudad pese al mal tiempo. La lluvia no consiguió enfriar las ganas de troula de los coruñeses y coruñesas, que un año más demostraron que a ganas de fiesta no nos gana nadie haciendo honor al lema 'A cidade que dorme de pé'.

Desde el viernes al martes las calles del centro de A Coruña vivieron un ir y venir de personas disfrazadas en solitario, con amigos o en familia. Los días fuertes fueron, una vez más, el sábado, la noche del lunes al martes, y el propio día estrella del Carnaval, donde la plaza de la Urbana, la calle Galera, Torreiro o a la calle San Juan fueron el epicentro de la fiesta.

El Koruñódromo, el evento de Entroido que ya es un clásico en la plaza de la Urbana, cumplió con las expectativas marcadas por sus impulsores para este año. Prueba de ello es que el pasado lunes, a eso de las 22:00 horas ya no cabía ni un alfiler en ella.

De hecho, el dueño de la Urbana, César Pérez, confirma a Quincemil que "ni la lluvia frena las ganas de Carnaval en la ciudad" y que el evento ha crecido en este segundo año. "El sábado la tregua que dio la lluvia hizo que la gente bajase con muchas ganas desde muy temprano por la tarde. El lunes el agua retrasó un poco más el arranque pero luego fue una locura con mucha más gente disfrazada que el sábado", explica. Añade como valoración final que "ha sido divertidísimo".

Dos puntos que también concentraron una gran afluencia de personas estos días fueron la calle Torreiro y, por supuesto, la calle San Juan en Monte Alto. Javi Garcia es propietario de dos locales en estas dos zonas: La Tóxica, en la primera, y el Bar Nuevo Ama en la segunda. "Hemos notado una diferencia abismal entre una calle y la otra, primero porque en Torreiro todos los hosteleros de la zona vamos de la mano con un mismo ambiente y en San Juan no, vamos cada uno a nuestro rollo", cuenta.

De menos a más

Un problema que considera que afecta a la experiencia del público: "Si cada local ponemos nuestra propia música, lo que se consigue es crear ruido". En cuanto a afluencia de público, el hostelero señala que ha sido un "Carnaval que ha ido de menos a más" con un gran éxito el sábado a pesar de la amenaza constante de la lluvia. "El domingo en la calle San Juan tuvimos también un buen día pese a la lluvia porque decidimos montar la barra en el interior del local y cuando el tiempo se puso peor la gente se refugió en nosotros", explica Javier.

Asimismo, el lunes, al igual que César de la Urbana, Javier coincide en que la lluvia retrasó el inicio de la fiesta hasta las 21:00 y 22:00 horas. "A partir de las 19:00 se veían a familias disfrazadas que fueron dejando testigo a lo que es la fiesta nocturna y a partir de las 22 hasta las 4 de la mañana fue un no parar tanto dentro como fuera del local en la calle Torreiro", dice. El broche final al Carnaval lo puso este martes la calle San Juan: "El tiempo acompañó y desde media tarde hasta la medianoche fue un éxito. Sí que es cierto que no como otros martes de Carnaval de otros años, pero la gente se marchó con buenas sensaciones".

Por su parte, Héctor Cañete presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña señala que el mal tiempo no deja de afectar al sector. "Desluce bastante y eso que ese martes la lluvia dio un poco de tregua para la tarde", indica. El profesional insiste en como los temporales afecta en que la gente se anime a salir a comer y a cenar fuera, así como a salir de noche. "Un día no pasa nada, pero cuando son ya cuarenta consecutivos se nota mucho", concluye.