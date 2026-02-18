Ofrecido por:
Estos son los ganadores del desfile de Carnaval 2026 de Santiago de Compostela
El gran día del Carnaval de Compostela desfiló por las calles de la ciudad hasta llegar a la Sala Capitol, donde tuvo lugar la tradicional entrega de premios de carrozas y comparsas. La ciudad despedirá hoy el Carnaval con la quema del Meco
Santiago de Compostela vivió ayer su día grande de Carnaval con el tradicional desfile por las calles de la ciudad. Los participantes se concentraron a primera hora de la tarde en la avenida de Ferrol para luego desfilar por las calles de Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, rúa do Hórreo, rúa da Senra y la avenida de Juan Carlos I.
Tras casi tres horas de desfile, se realizó la entrega de premios en la Sala Capitol, con la presencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y otros integrantes de la corporación municipal. Esta tarde, Santiago despedirá el Carnaval con la tradicional quema del Meco que saldrá a las 20:00 de la Praza do Toural, recorriendo las calles de la ciudad acompañado de Cantigas e Agarimos, las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+. A las 21:00 horas se procederá a su quema en la Praza Roxa. Para acudir, como es costumbre, se ruega llevar riguroso luto.
Premiados en el desfile de Carnaval de Santiago
Premio de Carrozas
- 1º premio: 20.000 leguas de festa submarina
- 2º premio: Unha viaxe no tempo con ASPAS
- 3º premio: Na procura do tesouro
Premio de Comparsas
- 1º premio: D'Jarana (Asociación juvenil D'Jarana)
- 2º premio: Na procura do tesouro (Asociación Festa do Furón)
- 3º premio: Mar tropical (Asociación Cultural Mar de Fondo)
Premio Comparsas de parroquias o barrios de Santiago
- 1º premio: Armatroulas, a tribo en festa (Armatroulas de Laraño)
- 2º premio: Unha viaxe no tempo con ASPAS (Asociación ASPAS)
- 3º premio: A Ruliña viaxando polo mundo (Asociación Cultural A Ruliña de Laraño)
- 4º premio: Elfas da flor eterna (Eva del Río Martínez)
Centros educativos
- 1º premio: Escuelas de la Inmaculada
Premio a la mejor pareja
- 1º premio: Costureiriños do Entroido
Premio individual
- 1º premio: Vamos de pesca
Premio de grupos
- 1º premio: Rincón dulce
- 2º premio: Os Furbys
- 3º premio: Combo Galiciano