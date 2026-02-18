Estos son los ganadores del desfile de Carnaval 2026 de Santiago de Compostela de Concello de Santiago

Santiago de Compostela vivió ayer su día grande de Carnaval con el tradicional desfile por las calles de la ciudad. Los participantes se concentraron a primera hora de la tarde en la avenida de Ferrol para luego desfilar por las calles de Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, rúa do Hórreo, rúa da Senra y la avenida de Juan Carlos I.

Tras casi tres horas de desfile, se realizó la entrega de premios en la Sala Capitol, con la presencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y otros integrantes de la corporación municipal. Esta tarde, Santiago despedirá el Carnaval con la tradicional quema del Meco que saldrá a las 20:00 de la Praza do Toural, recorriendo las calles de la ciudad acompañado de Cantigas e Agarimos, las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+. A las 21:00 horas se procederá a su quema en la Praza Roxa. Para acudir, como es costumbre, se ruega llevar riguroso luto.

Premiados en el desfile de Carnaval de Santiago

Premio de Carrozas

1º premio: 20.000 leguas de festa submarina

2º premio: Unha viaxe no tempo con ASPAS

3º premio: Na procura do tesouro

Premio de Comparsas

1º premio: D'Jarana (Asociación juvenil D'Jarana)

2º premio: Na procura do tesouro (Asociación Festa do Furón)

3º premio: Mar tropical (Asociación Cultural Mar de Fondo)

Premio Comparsas de parroquias o barrios de Santiago

1º premio: Armatroulas, a tribo en festa (Armatroulas de Laraño)

2º premio: Unha viaxe no tempo con ASPAS (Asociación ASPAS)

3º premio: A Ruliña viaxando polo mundo (Asociación Cultural A Ruliña de Laraño)

4º premio: Elfas da flor eterna (Eva del Río Martínez)

Centros educativos

1º premio: Escuelas de la Inmaculada

Premio a la mejor pareja

1º premio: Costureiriños do Entroido

Premio individual

1º premio: Vamos de pesca

Premio de grupos