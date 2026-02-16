Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, lunes 16 de febrero

El Lunes de Carnaval da inicio a la última semana de celebraciones del Entroido coruñés.

Será una jornada centrada en el ámbito cultural, pues estará protagonizada por la proyección del documental de Omar Rabuñal: Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto.

Proyección del documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto

A las 20:30 horas tenemos una nueva cita en el Círculo de Artesanos para disfrutar nuevamente de la proyección del documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto, dirigido por Omar Rabuñal.

La pieza audiovisual se centrará en el Carnaval coruñés y explorará la manera en la que se vive esta fiesta en la ciudad. Además, usará un enfoque especial en el recorrido que va desde Elviña a Monte Alto.

Se podrá disfrutar gratuitamente y sin necesidad de sacar una entrada con anterioridad.

Velorio da Sardiña

De nuevo, a las 22:00 horas se volverá a celebrar el Velorio da Sardiña, que se despedirá de una jornada de Lunes de Carnaval bastante relajada.

El entierro será este miércoles 18. La procesión dará inicio en el Círculo de Artesanos y pasará por las calles de San Andrés hasta llegar a la Playa de San Amaro, donde se procederá a hacer el velorio simbólico de la sardina, que será enterrada a finales del Entroido.