El sábado de Carnaval llenó las calles de A Coruña de disfraces y de mucha fiesta

Cada año los coruñeses demuestran por qué el sábado de Carnaval es una de las fechas clave de esta festividad en A Coruña. Desde las primeras horas del día se podía respirar el ambiente festivo, que se preparaba para el gran desfile de comparsas por la tarde y para la noche de música y, sobre todo, de disfraces. Algunos tiraron de imaginación o de inspirarse en algo que ya existe, pero lo cierto es que en la ciudad lo de disfrazarse se toma cada vez más en serio.

Por la mañana, uno de los principales puntos del Entroido coruñés no podía ser otro que la plaza de Lugo, donde las placeras del mercado atendían a sus clientes disfrazadas con sus mejores galas. Entre ellos, destacaron Donald Trump y Nicolás Maduro, que realizaron una enérgica coreografía los dos juntos entre los puestos de las pescaderas.

A media mañana, la plaza recibió la visita de la comparsa Monte Alto a 100 que animó con su troula las entradas de los comercios y el interior del mercado, con la participación de Paca, la choqueira a la que se dedicó el Entroido de 2025 en la ciudad.

Ya en el mediodía se empezaba a ver a coruñeses y coruñesas tomando las calles con sus disfraces. Entre ellos, se pudo ver a un rebaño de ovejas invadiendo la calle Real, pero no lo hicieron solas: contaban con su pastor y perro pastor para ponerles orden. Este curioso grupo de amigos explicaba a Quincemil que llevan diez años disfrazándose juntos y que se decantaron por esta idea para "no pasar fresquito".

Desfile de comparsas y noche de Carnaval

Por la tarde, desde las 17:00 horas se respiraban ya los nervios por el desfile de comparsas. Los participantes en el desfile empezaban a prepararse a lo largo de San Andrés para dar la salida a las 18:00. También se podía ver a los primeros coruñeses cogiendo posiciones para disfrutar del evento en los diferentes puntos por los que discurrió.

En total participaron 25 comparsas y la ganadora de la noche fue Os Mismos de Sempre y su propuesta del fondo del mar que conquistó al público. El segundo puesto fue para la comparsa Ciklon y su propuesta 'La hora del café' con sus disfraces de tazas, teteras y mesas del té.

A la noche, llegó el momento en el que las calles del centro se llenaron de grupos de amigos exhibiendo sus disfraces. En las calles Olmo, Galera, Torreiro o la Barrera no cabía ni un solo alfiler. Desde lo alto destacaban las pelucas de colores.

Asimismo, el Koruñódromo volvió a convertir la plaza José Sellier de A Coruña, también conocida como Plaza de "la urbana", en uno de los epicentros de la fiesta herculina. Todo tipo de personajes hicieron acto de presencia en la plaza, desde Peter Pan y un obrero hasta un Nicolás Maduro custodiado por dos agentes de la DEA.

Los Carnavales no han hecho más que empezar, pero la ciudad ya dejó claro ayer que está preparada para seguir llenando sus calles de color, música y creatividad durante los próximos días