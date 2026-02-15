Este es el ganador del desfile de Carnaval 2026 de A Coruña, que conquistó con su fondo marino Quincemil

La comparsa Os Mismos de Sempre ganaron este sábado por la tarde los concursos de vestuario, coreografía y de carrozas del Carnaval coruñés 2026. El centro de la ciudad acogió un desfile en el que participaron 25 comparsas y al que asistieron miles de coruñeses y coruñesas. Su propuesta consistía en una temática del fondo del mar con peces y cangrejos incluidos que les permitió cosechar una gran admiración entre el público.

El segundo puesto en ambas categorías fue para la comparsa Ciklon y su propuesta 'La hora del café' con sus disfraces de tazas, teteras y mesas del té.

El desfile arrancó a las 18:00 horas en el cruce con Juana de Vega con más de un millar de participantes. Y, como no podía ser de otra forma, los coruñeses volvieron a demostrar que el Carnaval es algo que se lleva en la sangre.

Las 25 comparsas y agrupaciones que conforman la comitiva realizaron un recorrido que los llevó desde Juana de Vega, hacia la plaza de Mina, para luego girar hacia el Cantón Pequeño y, de ahí, ir a Entrejardines y la avenida do Porto, para terminar en María Pita.

El jurado estuvo presidido por la directora del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), Laura Seoane, y Samuel Sánchez, del IMCE, ejerció como secretario. Como vocales ejercieron José Luis Núñez, del área de Cultura, Alejandro Centeno, periodista, Marta Parga y Milly Augusto, de la asociación Campos.

Durante el transcurso del desfile, la tarde estuvo amenizada en la plaza de María Pita con la actuación de Farra Fanfarra.