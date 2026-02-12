Todos los planes que puedes hacer en A Coruña para disfrutar del fin de semana de Carnaval

Estos son todos los planes que puedes hacer en A Coruña para pasarlo el fin de semana de Carnaval

Este año podremos disfrutar de los Carnavales más románticos de la historia, pues el sábado 14 tendrá lugar la celebración del Carnaval junto a San Valentín.

Ante esto, la ciudad herculina se ha preparado como nunca y ha organizado grandes conciertos que enamorarán a sus fans y fiestas tanto románticas de disfraces para celebrar a lo largo de todo este fin de semana.

Carnaval 2026

Guía del Carnaval 2026 en A Coruña: todos los detalles día a día Cedida

A Coruña celebra este fin de semana sus días grandes del Entroido, que comienzan hoy jueves de Comadres. Xurxo Souto impartirá una conferencia sobre o Antroido na Coruña en el Circo de Artesáns a las 19:00 horas, mientras que a las 20:00 horas, el Archivo Histórico Municipal situado en la calle Durán Loriga acogerá un acto de homenaje a Ángeles Alvariño.

El viernes será el concurso de Filloas de Radio Voz a las 09:30 horas en el Mercado de San Agustín. Por la tarde, se celebrará una ofrenda floral a Nito en la Casa do Sol, en el Orzán, a las 19.30 horas.

Ya por la noche, a las 21:00 horas tendrá lugar la tradicional Entroinización do deus Momo en el Campo da Leña, más en concreto en la Atalaia de San Roque. Finalmente, a las 23:00, el Circo de Artesáns llevará a cabo, como manda la festividad, el Velatorio de la Sardina.

El sábado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, se celebrará el concurso de comparsas en las categorías de vestuario, coreografía, originalidad y carrozas. En el desfile, que arrancará a las 17:30, recorrerá Juana de Vega, Plaza de Mina, Cantones y la plaza de María Pita y contará con la participación de 22 comparsas y agrupaciones en el desfile.

A las 17:45 y a las 21:30 se celebrarán dos conciertos en la Plaza de María Pita a cargo del grupo portugués Farra Fanfarra. Además, a las 20:30, se proyectará el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal, en el Circo de Artesáns. Finalmente, a las 22:00, también en el Circo de Artesáns, se llevará a cabo, como manda la tradición, el Velatorio de la Sardina.

El documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto, de Omar Rabuñal, se podrá ver el domingo 15 en el Circo de Artesanos a las 20:30 horas.

Conciertos del fin de semana

El grupo Malmö 040 actuará en la ciudad herculina este mes

Durante este fin de semana podremos disfrutar de los conciertos de algunas de las voces más novedosas y exitosas del panorama musical español, como Malmö 040 o 8belial, y actuaciones temáticas del Entroido y San Valentín para celebrar estos días tan especiales.

El viernes 13 a las 20:30 horas llega a la sala Inn una de las bandas revelación que más están sonando en España: Malmö 040. Llegan a la ciudad herculina con su Los De Siempre Tour, un recorrido en el que presentarán su álbum Cuando Éramos Felices Sin Saberlo.

El viernes 13 a las 20:30 horas en el Playa Club tenemos una cita con una de las voces más novedosas del sonido urbano español: 8belial, fundador del colectivo Disobey y reciente colaborador de Bad Gyal con el single Orilla. Se presenta en la ciudad herculina para presentar su nuevo EP Mr Fino.

Otros conciertos relevantes del fin de semana serán el de VVV [Trippin' You] en la sala Malavida, Amor Amargo con Sandra Calderón, Tania Suárez y Rafael Amargo en la sala Garufa y Lesuiteband en la sala Mardi Gras. Todos ellos tendrán lugar el sábado 14 para hacer de esta doble velada de San Valentín y Carnaval algo inolvidable.

Fútbol: Deportivo Abanca vs. Sevilla FC

Las jugadoras del Dépor Abanca, con el brazalete verde en 2025. AECC

Este sábado 14 a las 16:00 horas los amantes del fútbol femenino tienen cita en el Estadio de Riazor con el Deportivo Abanca.

Se enfrentará al Sevilla FC en busca de alzarse con su segunda victoria consecutiva, justo después de haber ganado al Madrid CFF con una goleada de 6 vs 1.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma del filme gallego 'Adeus, Berta'

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de las proyecciones del mes de febrero.

Por un lado, el CGAI presentará los filmes de tres ciclos diferentes: cine temático del Líbano, obras del director japonés Hiroshi Shimizu y un homenaje al húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de literatura en 2025.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 12 a las 18:00 horas - Tshweesh de Feyrouz Serhal

a las 18:00 horas - de Feyrouz Serhal Jueves 12 a las 18:00 horas - Waves '98 de Ely Dagher

a las 18:00 horas - de Ely Dagher Jueves 12 a las 18:00 horas - Las Days of the Man of Tomorrow de Fadi Bak

a las 18:00 horas - de Fadi Bak Jueves 12 a las 18:00 horas - Submarine de Mounia Akl

a las 18:00 horas - de Mounia Akl Jueves 12 a las 20:30 horas - Introspection Tower de Hiroshi Shimizu

a las 20:30 horas - de Hiroshi Shimizu Viernes 13 a las 18:00 horas - Adeus, Berta de Fernando Tato

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

MISS BALA de Gerardo Naranjo - Jueves 12 a las 20:00 horas, viernes 13 a las 20:00 horas, sábado 14 a las 17:30 y 20:00 horas

de Gerardo Naranjo - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas No Other Land de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdam Ballal y Rachel Szor - Jueves 12 a las 20:00 horas, viernes 13 a las 20:00 horas, sábado 14 a las 17:30 y 20:00 horas

Monólogos R - In-certo de Oswaldo Digón y Love está no aire de David Amor

Cartel de los monólogos de Oswaldo Digón y David Amor

El viernes 13 a las 21:00 horas estrenamos el fin de semana por todo lo alto con los Monólogos R en PALEXCO, donde se presentarán dos reconocidos humoristas gallegos.

Por un lado, Oswaldo Digón presentará In-Certo, un espectáculo donde conversará con el público y reflexionará acerca de todas esas cosas pequeñas que irrumpen en nuestro día a día, haciendo uso de su clásico estilo stand-up y sus dotes de improvisador teatral.

Por otro lado, David Amor llegará a la ciudad herculina con su monólogo Love está no aire, el espectáculo más sincero del mundo en el que el cómico hablará de su pasión por los aeropuertos, su sueño frustrado de ser Rafa Nadal y mucho más.

El aforo será limitado y para acudir es necesario tener alguna de las invitaciones de R para clientes o de los concursos celebrados en redes sociales.

Wake Up! Holy Priest en la sala Pelícano

El viernes de Carnaval estará animado por el techno de Holy Priest

El viernes 13 a partir de las 23:00 horas se podrá disfrutar de una increíble fiesta Wake Up! protagonizada por uno de los nombres más reconocidos del hard techno actual: Holy Priest, conocido por su sonido crudo y energía arrolladora. Un plan imprescindible de viernes de Carnaval para los amantes de la electrónica.

Tan solo quedan disponibles las últimas entradas a 30 euros en fourvenues.es. ¡No te quedes sin ellas!

Cena Romántica de San Valentín en el Palacio de la Ópera

Cartel de la Cena Romántica de San Valentín del Palacio de la Ópera

El sábado 14 a las 22:00 horas se podrá disfrutar del plan ideal de San Valentín: una romántica cena en el emblemático Palacio de la Ópera, donde los asistentes podrán asistir a un espectáculo de música en directo por parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia mientras degustan un menú preparado especialmente para la ocasión.

El precio de esta velada romántica es de 41 euros y se podrá reservar en el siguiente enlace.

Fiestas de Carnaval en la sala Pelícano

Cartel de la fiesta de adultos en la sala Pelícano

Este fin de semana, la sala Pelícano presentará dos grandes fiestas temáticas de Carnaval -¡y San Valentín!- para todos los públicos.

Para empezar, el sábado 14 desde las 23:00 horas se podrá disfrutar de la Fiesta de Carnaval Especial Cupido de la sala Pelícano. Disfraces, amor y los mayores éxitos musicales de España del momento. La combinación perfecta para hacer de esta velada de Carnaval algo inolvidable.

Será un evento exclusivo para mayores de edad. Las entradas se pueden conseguir desde 12 euros en fourvenues.es

La segunda gran fiesta de este fin de semana tendrá lugar el domingo 15 a las 16:30 horas y será la Fiesta de Carnaval Infantil de la sala Pelícano, una sesión de tarde en la que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de una gran variedad de actividades.

Desde puestos de comida con perritos calientes, palomitas de maíz y algodón de azúcar; hasta actividades de entretenimiento infantil, como zancudos, DJs, payasos, globoflexia y muchísimo más.

Las últimas entradas están a la venta desde 10 euros en fourvenues.es