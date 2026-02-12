Los museos científicos de A Coruña serán gratuitos el Martes de Carnaval: así puedes reservar tu entrada

No queda nada para que la ciudad de A Coruña se disfrace para el Carnaval. Este año, las protagonistas serán las choqueiras de Montealto, As Toliñas: Isa y Bego, y en torno a ellas se desarrollará una amplia programación con actividades para todas las edades, que incluirán concursos de disfraces, comparsas y gastronómicos.

El Martes de Carnaval, uno de los festivos locales escogidos por el Ayuntamiento, los museos científicos celebrarán una jornada de puertas abiertas, por lo que la entrada a la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae será gratuita.

Museos científicos gratuitos el 17 de febrero

A Coruña ya lo tiene todo listo para vivir un Martes de Carnaval muy especial. El próximo 17 de febrero, coincidiendo con el festivo local, los museos científicos coruñeses abrirán sus puertas de forma gratuita, convirtiéndose en uno de los planes estrella para disfrutar del Entroido coruñés en familia.

El Aquarium cuenta con nuevas propuestas expositivas, como las muestras fotográficas 'Antropoceno' y 'Una historia de pingüinos'. En la Domus, además de su recorrido habitual, estará accesible el espacio infantil MiniDomus, diseñado para que los más pequeños -hasta 6 años y siempre acompañados de una persona adulta- exploren, jueguen y aprendan a su ritmo.

Para acudir a MiniDomus, es necesario reservar plaza previamente, disponible en este link a partir del sábado 14 de febrero a las 09:00 horas. Cada reserva es apta para 3 personas y te permite estar en la estancia durante 45 minutos.

También será imprescindible reservar entrada para el Aquarium Finisterrae. De nuevo, a partir del sábado 14 a las 09:00 horas y en este enlace. No obstante, las personas mayores de 65 años podrán acceder sin cita previa para facilitar su visita y acompañados de otra persona si lo requieren.

En la Casa de las Ciencias, la entrada a las salas es libre, aunque si quieres disfrutar de alguna de las cuatro sesiones especiales del Planetario programadas para el martes debes reservar. En este caso, las reservas se abrirán a partir del lunes 16 a las 09:00 horas.

Durante toda la jornada del Martes de Carnaval, el horario de apertura será de 11:00 a 19:00 horas, con el último acceso a las 18:00 horas en el Aquarium y a las 18:30 horas en la Casa de las Ciencias y en la Domus.